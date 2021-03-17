The following jurors are requested for criminal trial jury duty on Monday, March 22. All jurors are to refer to the jury summons they were mailed for their summons number.
- Jurors with summons No. 1-100 are to report at 8:30 a.m. to the GEM Theater, 114 N. Wall St.
- Jurors with summons No. 101-200 are to report at 10:30 a.m. to the GEM Theater, 114 N. Wall St.
- Jurors with summons No. 201-300 are to report at 1:30 p.m. to the GEM Theater, 114 N. Wall St.
Jurors are as follows:
AMBRIZ-REYES, JOSE MELQUIADES
AMYX, PATRICE BROWN
ANGLAND, SPENCER SCOTT
ANGUIANO-PALMERIN, ROSALVA
ARNOLD, ERIK CHRISTOPHER
AUTRY, ALEXIS TABITHA
AVILA, COURTNEY KAY
BAGWELL, JEFFREY ALAN
BAGWELL, WILLIAM KEITH
BELL, JAMES CHRISTOPHER
BENNETT, BRADLEY MICHAEL
BENNETT, LANE ROBIN
BERUBE, RICHARD EDMUND
BOWEN, JIMMY DEWAYNE
BOWERS, MATTHEW LEE
BOYTE, ANNIE
BRANNON, BRIANNA NICOLE
BRANNON, JAMES EDWIN
BRAVOESCALANTE, AIDA O
BRITO, ANGIE LUCIE
BROOKSHIRE, MICHIAL A.
BROWN, DANNY DARRELL
BROWN, JASON RAY
BROWN, MONICA LAUREN
BURGE, SHARON J.
BURNETTE, GINGER DAWN
CACERES, JENNIFER NICOLE
CARNES, RICKEY HOUSTON
CARPENTER, CHRISTOPHER RAY
CARR, BROOKLYN NICOLE
CARSON, BRENDA NICOLE
CASTLEN, ALANA RALSTON
CHILDERS, GLORIA KING
COX, SHERRY DIANE
CREEDEN, SHARON ELAINE
CROSS, TERESA GAIL
DALTON, CRISTY LYNN
DE GRACIA, NATALIA
DE PERRO, KATHERINE MICHELLE
DEAN, SHIRLEY LEE
DEFOOR, HEATHER THORNTON
DEHONEY, ANGELA TAYLOR
DELEON-MORALES, MARGARITA
DELUCA, RACHEL ANGELIQUE MARIE
DYER, TERRELL WALTER SCOTT
ENGLAND, BENJAMIN JOSEPH
ERWIN, ANDREA ALISON
EVANS, AMY ELIZABETH
EVANS, JOVANY MENDEZ
FAUCETT, WILLIAM GARY
FIGUEROA RIVERA, KRISTEL MARIE
FOSTER, JHON EUGENE
FOX, BURTON ZANE
FRIX, TRENTON NATHANIAL
GARCIA, EIRMINDA
GARCIA, PETER R.
GARDNER, RALSTON MCKINNLEY JAC
GARLAND, JERRY LEE
GAYTAN, LORENZO ANTONIO
GENTRY JR, ERNEST JOE
GENTRY, TONY LAMAR
GIBSON, LOREN S.
GILBERT, WANDA GAIL
GOLDEN, HYSON JACOBY
GOSS, DESTIN BLAIZE
GRAHAM, JMMY RAY
GRAVES, DALE JEAN
GREESON, CONNIE JANE
GREESON, STANLEY TODD
GRISWOLD, TYLEIGH AMERON
GRIZZLE, THAD ADAM
GUINN, BRANDON CHAD
HAMILTON, RONALD CLAY
HAMSLEY, WILLIAM CARLY
HIBBERTS, JAMIE FILYAW
HICKS, HALEY GRACE
HODGES, STEPHEN FLOYD
HOLBROOK, JACK MILLER
HOLDER, RICHARD ALLEN
HOLDER, SHARON LEIGH
HUGHES, CHARLES FRANKLIN
HURD, ROBERT WESTON
HYDE, KENDRA JADE
IPAC, JOHN BARRY MALIT
JAVENS, CHRISTOPHER SCOTT
JEFFERSON, GARAH LYNN
JENNINGS, RITA ANN
JERNIGAN, JUSTIN PAUL
JIMENEZ, MOSES
JOHNSON, GABRIEL KONNER
JOHNSON, JESSICA RUTH
JONES, DAWN JENNIFER
JORDON, MONTE BLY
KELLEY, OPAL JEANETTE
KNIGHT, SEAN ALFRED
LACKEY, GARRISON WYATT LYNN
LANCE, ROBERT DUSTIN
LARSON, SHEILA HONADLE
LEONARD, JULIE THOMAS
LEWIS, JEFFERY PERRY
LLOYD JR, RALPH CARLTON
LOBO, ULICIR
LOGAN, HARRISON STONE
LONG, MAMIE JOSEPHINE
MACIAS, ARACELI CRISTINA
MALDONADO, LISSETH BERENICE
MARTIN, ALICIA ANNAMARIE
MATTOX, HAZEL RUTH
MCDANIEL, WANDA LOUISE
MCELHANNON, MELISSA
MCENTYRE, JUDITH LYNNE
MCGASKEY, ALEC GARREN
MCGILL, KEVIN KIRK
MELVILLE, ROBERT WILLIAM
MILES, JACKSON PEYTON
MITCHELL, MATTHEW TREVON
MONFORTE, KELLIE MARGARET
MOODY, TYLER LEE
MOORE, DYNESHA ALLISA
MULKEY, MAKAYLA ANN
MYRAH, SUSAN DEBORAH
NESBIT, STUART MCCREA
NORMAN, BRANDON BO
NORWOOD, JAMES EUGENE
OFFUTT, MADISON LASHEA
OROSCO-ESCOBAR, JORGE
OROZCO, AMANDA ELAINE
ORTIZ, HEATHER NICHOLE
PARKER, JEFFERY ALEX
PARKER, JEREMY SHAE
PASLEY, STEVEN JEROME
PASS, AARON CODY
PASSLEY, MARK
PATEL, JYOTIBEN BALVANTBHA
PATEL, SEJAL
PATEL, SUNIL DEVENDRA
PEEK, MICHAEL EUGENE
PHAM, MINH VAN
PHILLIPS, LACRETIA LYNN
POARCH, DANIELLE MARIA
PROPES, NICHOLAS CRUZ
QUARLES, MARY ELIZABETH
RAMOS-COBON, DEMETRIO
REBOLLAR-ORTUNO, TOMAS
REDWINE, COREY ADAM
REECE, AMANDA RENAE
REEVES, GINGER GRIFFITH
RICHARDSON, PATRICIA DOREEN
RIGNEY, RICHARD SCOTT
ROBBINS, SUSAN M DAVIS
ROBERTSON, RICHARD CRAIG
ROBINSON, SHARON ELEASE
ROGERS, CHRISTOPHER CAMERON
ROGERS, TANESSA MARENE
ROOD, APRIL VANESSA
RUFF, MICHAEL ANDREW
RUSHER, BRYANNA ELISABETH
RUTLEDGE, BRODY MONTANA
SALAZAR, RAMON ANTONIO
SANTIAGO-FLORES, CARLOS J.
SCHUBERT, ETHAN MICHAEL
SCHUH, PENNIE HONORA
SERITT, LISA DENISE
SETTLES, LYNDA SUE
SILVERS, AUSTIN TRENT
SILVERS, CHARLES BRENT
SILVERS, JEREMY LEE
SIMPSON JR, RICKEY LAMAR
SLOAN, MARK ANTHONY
SMITH JR, JAMES HARLAN
SMITH, JANICE MAE
SMITH, RONNIE KEITH
SMITH, SHELIA MARLENE
SNYDER, TIMOTHY WAYNE
SOLANO, ITXIRI ELIZABETH
SOTO, JOHNATHAN EDWARD
STANSELL, JOHNNY ROY
STILES, BENJAMIN RAY
STOKES, SIDNEY ALLEN
STRICKLAND, SHERRY ANN
TAGGART, DAVID KERMIT
TATHAM III, PAUL CHESTER
TAYLOR, BRITTANY ANNE
TAYLOR, KRISTEN ELIZABETH
THACKER, MARY GLYN S.
THURMAN, TAMARA DANISE
TIERCE, PATRICIA K.
TINCH, CHRISTOPHER ROBERT
TOLSON, DONNA M.
TOWNSEND, BAILEY MART EDWARD
TUCKER, ANGEL LEE
TURNER, HAILEY MICHELLE
TUTTLE, LUGENIA ANN
VANHOUTEN, DALLAS GLEN
VAZQUER, JOSE VELAZCO
VESS, JOSHUA MARTIN
VICENTE, TERESA
VINSON, MELISSA GAYLE
WATKINS, CRISTY LARAIN
WATSON II, DANIEL E.
WEISER, KAYLA CHEYENNE
WELDON, CARRIE NICHOLE
WILBANKS, SHAKIRA
WILLIAMS, CLEE L.
WILSON, JUSTIN THOMAS
WOOD III, ANTHONY LYNN
WOOTEN, MINNIE LOU
YOUNG, ALFREDIA KAY
YOUNG, MICHAEL DALE
YOUNG, WILLIAM DANNY