Gavel

The following jurors are requested for criminal trial jury duty on Monday, March 22. All jurors are to refer to the jury summons they were mailed for their summons number.

  • Jurors with summons No. 1-100 are to report at 8:30 a.m. to the GEM Theater, 114 N. Wall St.
  • Jurors with summons No. 101-200 are to report at 10:30 a.m. to the GEM Theater, 114 N. Wall St.
  • Jurors with summons No. 201-300 are to report at 1:30 p.m. to the GEM Theater, 114 N. Wall St.

Jurors are as follows:

AMBRIZ-REYES, JOSE MELQUIADES

AMYX, PATRICE BROWN

ANGLAND, SPENCER SCOTT

ANGUIANO-PALMERIN, ROSALVA

ARNOLD, ERIK CHRISTOPHER

AUTRY, ALEXIS TABITHA

AVILA, COURTNEY KAY

BAGWELL, JEFFREY ALAN

BAGWELL, WILLIAM KEITH

BELL, JAMES CHRISTOPHER

BENNETT, BRADLEY MICHAEL

BENNETT, LANE ROBIN

BERUBE, RICHARD EDMUND

BOWEN, JIMMY DEWAYNE

BOWERS, MATTHEW LEE

BOYTE, ANNIE

BRANNON, BRIANNA NICOLE

BRANNON, JAMES EDWIN

BRAVOESCALANTE, AIDA O

BRITO, ANGIE LUCIE

BROOKSHIRE, MICHIAL A.

BROWN, DANNY DARRELL

BROWN, JASON RAY

BROWN, MONICA LAUREN

BURGE, SHARON J.

BURNETTE, GINGER DAWN

CACERES, JENNIFER NICOLE

CARNES, RICKEY HOUSTON

CARPENTER, CHRISTOPHER RAY

CARR, BROOKLYN NICOLE

CARSON, BRENDA NICOLE

CASTLEN, ALANA RALSTON

CHILDERS, GLORIA KING

COX, SHERRY DIANE

CREEDEN, SHARON ELAINE

CROSS, TERESA GAIL

DALTON, CRISTY LYNN

DE GRACIA, NATALIA

DE PERRO, KATHERINE MICHELLE

DEAN, SHIRLEY LEE

DEFOOR, HEATHER THORNTON

DEHONEY, ANGELA TAYLOR

DELEON-MORALES, MARGARITA

DELUCA, RACHEL ANGELIQUE MARIE

DYER, TERRELL WALTER SCOTT

ENGLAND, BENJAMIN JOSEPH

ERWIN, ANDREA ALISON

EVANS, AMY ELIZABETH

EVANS, JOVANY MENDEZ

FAUCETT, WILLIAM GARY

FIGUEROA RIVERA, KRISTEL MARIE

FOSTER, JHON EUGENE

FOX, BURTON ZANE

FRIX, TRENTON NATHANIAL

GARCIA, EIRMINDA

GARCIA, PETER R.

GARDNER, RALSTON MCKINNLEY JAC

GARLAND, JERRY LEE

GAYTAN, LORENZO ANTONIO

GENTRY JR, ERNEST JOE

GENTRY, TONY LAMAR

GIBSON, LOREN S.

GILBERT, WANDA GAIL

GOLDEN, HYSON JACOBY

GOSS, DESTIN BLAIZE

GRAHAM, JMMY RAY

GRAVES, DALE JEAN

GREESON, CONNIE JANE

GREESON, STANLEY TODD

GRISWOLD, TYLEIGH AMERON

GRIZZLE, THAD ADAM

GUINN, BRANDON CHAD

HAMILTON, RONALD CLAY

HAMSLEY, WILLIAM CARLY

HIBBERTS, JAMIE FILYAW

HICKS, HALEY GRACE

HODGES, STEPHEN FLOYD

HOLBROOK, JACK MILLER

HOLDER, RICHARD ALLEN

HOLDER, SHARON LEIGH

HUGHES, CHARLES FRANKLIN

HURD, ROBERT WESTON

HYDE, KENDRA JADE

IPAC, JOHN BARRY MALIT

JAVENS, CHRISTOPHER SCOTT

JEFFERSON, GARAH LYNN

JENNINGS, RITA ANN

JERNIGAN, JUSTIN PAUL

JIMENEZ, MOSES

JOHNSON, GABRIEL KONNER

JOHNSON, JESSICA RUTH

JONES, DAWN JENNIFER

JORDON, MONTE BLY

KELLEY, OPAL JEANETTE

KNIGHT, SEAN ALFRED

LACKEY, GARRISON WYATT LYNN

LANCE, ROBERT DUSTIN

LARSON, SHEILA HONADLE

LEONARD, JULIE THOMAS

LEWIS, JEFFERY PERRY

LLOYD JR, RALPH CARLTON

LOBO, ULICIR

LOGAN, HARRISON STONE

LONG, MAMIE JOSEPHINE

MACIAS, ARACELI CRISTINA

MALDONADO, LISSETH BERENICE

MARTIN, ALICIA ANNAMARIE

MATTOX, HAZEL RUTH

MCDANIEL, WANDA LOUISE

MCELHANNON, MELISSA

MCENTYRE, JUDITH LYNNE

MCGASKEY, ALEC GARREN

MCGILL, KEVIN KIRK

MELVILLE, ROBERT WILLIAM

MILES, JACKSON PEYTON

MITCHELL, MATTHEW TREVON

MONFORTE, KELLIE MARGARET

MOODY, TYLER LEE

MOORE, DYNESHA ALLISA

MULKEY, MAKAYLA ANN

MYRAH, SUSAN DEBORAH

NESBIT, STUART MCCREA

NORMAN, BRANDON BO

NORWOOD, JAMES EUGENE

OFFUTT, MADISON LASHEA

OROSCO-ESCOBAR, JORGE

OROZCO, AMANDA ELAINE

ORTIZ, HEATHER NICHOLE

PARKER, JEFFERY ALEX

PARKER, JEREMY SHAE

PASLEY, STEVEN JEROME

PASS, AARON CODY

PASSLEY, MARK

PATEL, JYOTIBEN BALVANTBHA

PATEL, SEJAL

PATEL, SUNIL DEVENDRA

PEEK, MICHAEL EUGENE

PHAM, MINH VAN

PHILLIPS, LACRETIA LYNN

POARCH, DANIELLE MARIA

PROPES, NICHOLAS CRUZ

QUARLES, MARY ELIZABETH

RAMOS-COBON, DEMETRIO

REBOLLAR-ORTUNO, TOMAS

REDWINE, COREY ADAM

REECE, AMANDA RENAE

REEVES, GINGER GRIFFITH

RICHARDSON, PATRICIA DOREEN

RIGNEY, RICHARD SCOTT

ROBBINS, SUSAN M DAVIS

ROBERTSON, RICHARD CRAIG

ROBINSON, SHARON ELEASE

ROGERS, CHRISTOPHER CAMERON

ROGERS, TANESSA MARENE

ROOD, APRIL VANESSA

RUFF, MICHAEL ANDREW

RUSHER, BRYANNA ELISABETH

RUTLEDGE, BRODY MONTANA

SALAZAR, RAMON ANTONIO

SANTIAGO-FLORES, CARLOS J.

SCHUBERT, ETHAN MICHAEL

SCHUH, PENNIE HONORA

SERITT, LISA DENISE

SETTLES, LYNDA SUE

SILVERS, AUSTIN TRENT

SILVERS, CHARLES BRENT

SILVERS, JEREMY LEE

SIMPSON JR, RICKEY LAMAR

SLOAN, MARK ANTHONY

SMITH JR, JAMES HARLAN

SMITH, JANICE MAE

SMITH, RONNIE KEITH

SMITH, SHELIA MARLENE

SNYDER, TIMOTHY WAYNE

SOLANO, ITXIRI ELIZABETH

SOTO, JOHNATHAN EDWARD

STANSELL, JOHNNY ROY

STILES, BENJAMIN RAY

STOKES, SIDNEY ALLEN

STRICKLAND, SHERRY ANN

TAGGART, DAVID KERMIT

TATHAM III, PAUL CHESTER

TAYLOR, BRITTANY ANNE

TAYLOR, KRISTEN ELIZABETH

THACKER, MARY GLYN S.

THURMAN, TAMARA DANISE

TIERCE, PATRICIA K.

TINCH, CHRISTOPHER ROBERT

TOLSON, DONNA M.

TOWNSEND, BAILEY MART EDWARD

TUCKER, ANGEL LEE

TURNER, HAILEY MICHELLE

TUTTLE, LUGENIA ANN

VANHOUTEN, DALLAS GLEN

VAZQUER, JOSE VELAZCO

VESS, JOSHUA MARTIN

VICENTE, TERESA

VINSON, MELISSA GAYLE

WATKINS, CRISTY LARAIN

WATSON II, DANIEL E.

WEISER, KAYLA CHEYENNE

WELDON, CARRIE NICHOLE

WILBANKS, SHAKIRA

WILLIAMS, CLEE L.

WILSON, JUSTIN THOMAS

WOOD III, ANTHONY LYNN

WOOTEN, MINNIE LOU

YOUNG, ALFREDIA KAY

YOUNG, MICHAEL DALE

YOUNG, WILLIAM DANNY

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