Gavel

The follower jurors are requested for grand jury duty on Monday, March 2, at 9 a.m. in the annex courtroom:

ANDERSON, MARC BRIAN

BALLIEW, RANDY LAMAR

BRINER, ALEXANDER HAROLD

BRYSON, MILTON E

BURNETT, RAMONA GAYE

CANTU, RUBEN A

CASTLEBERRY, LINDA FAYE

CASTO GARCIA, GHERSON ALEXSAND

CHILDERS, SHERRIE LYNN

COCHRAN, CAROL ANN

COOPER, GRAHAM MURDOCH

DAILEY, DONALD EDWARD

DAVIS, RICHARD ALLEN

DOBBINS, ANGELA ELIZABETH

FITZWATER, GRACE ELISABETH

FOWLER, BRITTANY MICHELLE

FREEMAN, WAYNE C

GARCIA OCHOA, JONATHAN CARLOS

GILBERT, SANDY H

GOLDSTON, BRADLEY LEIGH

GREEN, LISA JO

HAMMONTREE, CHARITY LYNN

HANCOCK, HEATHER NICHOLE

HARVEY, KYLE THOMAS

HEBARD, DANIEL K

HEROD, BETH LEAH

HIXSON, DARBI RAE

HOLLEY, BROCK ROBERT

MADDOX, JOSHUA DAVID CURTIS

MASON, DEAN JAY

MATHEWS, VIVIAN NICOLE

MCELRATH, JEAN-NICOLE D

MCENTYRE, STACEY PAGE

MILLS, HAROLD C

MONDRAGON, ALEJANDRA

MOORE, SYDNEY TAYLOR

MOOREHEAD, ANGELA CROSS

MURA, PHILLIP EPHRAIM

MYERS, BETTY ANNETTE

MYRICK, HILLARY HOLLANDER

NIXON JR, MICHAEL LABRON

PACK, RICKY LEE

POROJ, NOEMI YESENIA

PRIEST, MACHELLE STEWART

RAMEY, NAKISHA CANTRELL

RAMIREZ, FERNANDO H

RIVERA, CARINA BEATRIZ

STAMEY, MATTHEW BRYAN

STEELE, DENNIS F

TALLEY, GAY ANN

TAMBURELLO, EDDIE LAMAR

WILSON, BRIAN DWAYNE

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