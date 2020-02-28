The follower jurors are requested for grand jury duty on Monday, March 2, at 9 a.m. in the annex courtroom:
ANDERSON, MARC BRIAN
BALLIEW, RANDY LAMAR
BRINER, ALEXANDER HAROLD
BRYSON, MILTON E
BURNETT, RAMONA GAYE
CANTU, RUBEN A
CASTLEBERRY, LINDA FAYE
CASTO GARCIA, GHERSON ALEXSAND
CHILDERS, SHERRIE LYNN
COCHRAN, CAROL ANN
COOPER, GRAHAM MURDOCH
DAILEY, DONALD EDWARD
DAVIS, RICHARD ALLEN
DOBBINS, ANGELA ELIZABETH
FITZWATER, GRACE ELISABETH
FOWLER, BRITTANY MICHELLE
FREEMAN, WAYNE C
GARCIA OCHOA, JONATHAN CARLOS
GILBERT, SANDY H
GOLDSTON, BRADLEY LEIGH
GREEN, LISA JO
HAMMONTREE, CHARITY LYNN
HANCOCK, HEATHER NICHOLE
HARVEY, KYLE THOMAS
HEBARD, DANIEL K
HEROD, BETH LEAH
HIXSON, DARBI RAE
HOLLEY, BROCK ROBERT
MADDOX, JOSHUA DAVID CURTIS
MASON, DEAN JAY
MATHEWS, VIVIAN NICOLE
MCELRATH, JEAN-NICOLE D
MCENTYRE, STACEY PAGE
MILLS, HAROLD C
MONDRAGON, ALEJANDRA
MOORE, SYDNEY TAYLOR
MOOREHEAD, ANGELA CROSS
MURA, PHILLIP EPHRAIM
MYERS, BETTY ANNETTE
MYRICK, HILLARY HOLLANDER
NIXON JR, MICHAEL LABRON
PACK, RICKY LEE
POROJ, NOEMI YESENIA
PRIEST, MACHELLE STEWART
RAMEY, NAKISHA CANTRELL
RAMIREZ, FERNANDO H
RIVERA, CARINA BEATRIZ
STAMEY, MATTHEW BRYAN
STEELE, DENNIS F
TALLEY, GAY ANN
TAMBURELLO, EDDIE LAMAR
WILSON, BRIAN DWAYNE