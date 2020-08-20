2020 Calhoun High School football team
Any Baxter

Grade - name - offensive position, defensive position

12 - Greyson McEntyre - W, LB

10 - Dustin Kerns - WR, FS

10 - Braydon Hammontree - OL, DL

9 - Arnold Bryant - QB, FS

12 - Jerrian Hames - RB, C

11 - Blaze Hammett - WR, FS

11 - Omarie Shoulders - OL, DL

9 - Bell Christian - OL, LB

12 - Brett Garland - TE, DL

10 - Corbin Fuller - RB, LB

12 - Isaac Nance - OL, DL

9 - Black Beau - WR, C

12 - Jaden Brock - WR, C

12 - Alfredo Perez - OL, DL

10 - Kelly Wells - OL, DL

9 - Bombita Reggie - WR, C

11 - Cole Speer - WR, C

10 - Logan Gray - W, LB

10 - Brody Balliew - OL, DL

9 - Brannon Brooks RB, LB

12 - Braden Saunders - TE, DL

10 - Dylan Faulkner - QB, FS

10 - Isaac Brooks - WR, OLB

9 - Byrd Montaze - WR, DL

12 - John Barnes - WR, OLB

10 - Jacob Black - WR, C

10 - Nate Fowler - WR, C

9 - Chadwick Cohen - WR, OLB

12 - Will Seamons - WR, C

10 - Jacob Greeson - W, OLB

10 - Eric Pittman - WR, C

9 - Chastain Lance - OL, DL

11 - Quin Smith - WR, C

10 - Braxton Medders - RB, LB

10 - CJ Hawkins - WR, C

9 - Davis Aberum - WR, C

11 - Lex Walraven - TE, DL

11 - Christopher Lewis - RB, LB

10 - Hagaan Gresham - WR, OLB

9 - Ellis Christopher - OL, DL

12 - Jake Prather - QB, LB

10 - Nathan Fuller - W, LB

10 - Ricardo Guijon - WR, C

9 - Glass Tyson - OL, DL

12 - Brett Bradley - W, LB

11 - Mason Green - W, DL

11 - Carlos Orozco - K

9 - Green Isaac - WR, OLB

11 - Peyton Law - WR, C

12 - Trip Moore - OL, DL

10 - Jose Ortiz - K

9 - Gregory Kristyane - OL, DL

11 - Christian Lewis - QB, FS

10 - Juan Alezano - OL, DL

9 - Holbert Knox - WR, C

12 - Barrett Saunders - W, OLB

11 - Jai Hogan - OL, DL

9 - Kimball Reece - W, OLB

11 - Camron Dodd - WR, LB

12 - Reed Randall - OL, DL 

9 - McBrayer Jacob - OL, DL

12 - Owen Goble - QB, OLB

12 - Will Hawkins - OL, DL

9 - McClarty Jaquan - WR, C

11 - Brendan Gray - WR, C

12 - Nic Prater - OL, DL 

9 - Reyes Aaron - WR, C

11 - Luke Hawkins - WR, OLB

12 - Taylor Land - OL, DL

9 - Roe Walker - WR, OLB

12 - Cooper Harmon RB, OLB

12 - Seth Wiggins - W, LB 

9 - Ross John - OL, DL

12 - Kobie Carney - WR, C

10 - Lance Mauldin - OL, LB 

9 - Sanchez Sergio - K

12 - Hayes Carpenter - TE, OLB

10 - Derrick Folleco - OL, DL 

9 - Scoggins Matt - OL, DL

12 - Avry Fain - WR, FS

10 - Drew Ferguson - W, DL 

9 - Shuler Jacob - WR, C

12 - Ethan Tibbs - WR, C

11 - Tye Massey - OL, DL 

9 - Smith Christian - OL, LB

11 - Camden Charles - W, OLB

10 - Terry Moss - OL, DL

9 - Stover Morgan - WR, FS

11 - Ben Nation - TE, LB

12 - Brad Stone - OL, DL 

9 - Strickland Jett - WR, C

11 - Gavin Velarde - WR, LB

11 - Jackson Hamby - OL, DL 

9 - Townsend Trey - QB, OLB

10 - Cam Curtis - WR, C

10 - Jose Orellano - OL, DL

9 - Wells Thomas - OL, DL

10 - Kaleb Ray - WR, OLB

11 - Kendrick Kirby - OL, DL

9 - Williams Ben - OL, DL

12 - Carson Griffin - TE, DL

11 - Jace Warren - OL, DL

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