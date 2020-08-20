Grade - name - offensive position, defensive position
12 - Greyson McEntyre - W, LB
10 - Dustin Kerns - WR, FS
10 - Braydon Hammontree - OL, DL
9 - Arnold Bryant - QB, FS
12 - Jerrian Hames - RB, C
11 - Blaze Hammett - WR, FS
11 - Omarie Shoulders - OL, DL
9 - Bell Christian - OL, LB
12 - Brett Garland - TE, DL
10 - Corbin Fuller - RB, LB
12 - Isaac Nance - OL, DL
9 - Black Beau - WR, C
12 - Jaden Brock - WR, C
12 - Alfredo Perez - OL, DL
10 - Kelly Wells - OL, DL
9 - Bombita Reggie - WR, C
11 - Cole Speer - WR, C
10 - Logan Gray - W, LB
10 - Brody Balliew - OL, DL
9 - Brannon Brooks RB, LB
12 - Braden Saunders - TE, DL
10 - Dylan Faulkner - QB, FS
10 - Isaac Brooks - WR, OLB
9 - Byrd Montaze - WR, DL
12 - John Barnes - WR, OLB
10 - Jacob Black - WR, C
10 - Nate Fowler - WR, C
9 - Chadwick Cohen - WR, OLB
12 - Will Seamons - WR, C
10 - Jacob Greeson - W, OLB
10 - Eric Pittman - WR, C
9 - Chastain Lance - OL, DL
11 - Quin Smith - WR, C
10 - Braxton Medders - RB, LB
10 - CJ Hawkins - WR, C
9 - Davis Aberum - WR, C
11 - Lex Walraven - TE, DL
11 - Christopher Lewis - RB, LB
10 - Hagaan Gresham - WR, OLB
9 - Ellis Christopher - OL, DL
12 - Jake Prather - QB, LB
10 - Nathan Fuller - W, LB
10 - Ricardo Guijon - WR, C
9 - Glass Tyson - OL, DL
12 - Brett Bradley - W, LB
11 - Mason Green - W, DL
11 - Carlos Orozco - K
9 - Green Isaac - WR, OLB
11 - Peyton Law - WR, C
12 - Trip Moore - OL, DL
10 - Jose Ortiz - K
9 - Gregory Kristyane - OL, DL
11 - Christian Lewis - QB, FS
10 - Juan Alezano - OL, DL
9 - Holbert Knox - WR, C
12 - Barrett Saunders - W, OLB
11 - Jai Hogan - OL, DL
9 - Kimball Reece - W, OLB
11 - Camron Dodd - WR, LB
12 - Reed Randall - OL, DL
9 - McBrayer Jacob - OL, DL
12 - Owen Goble - QB, OLB
12 - Will Hawkins - OL, DL
9 - McClarty Jaquan - WR, C
11 - Brendan Gray - WR, C
12 - Nic Prater - OL, DL
9 - Reyes Aaron - WR, C
11 - Luke Hawkins - WR, OLB
12 - Taylor Land - OL, DL
9 - Roe Walker - WR, OLB
12 - Cooper Harmon RB, OLB
12 - Seth Wiggins - W, LB
9 - Ross John - OL, DL
12 - Kobie Carney - WR, C
10 - Lance Mauldin - OL, LB
9 - Sanchez Sergio - K
12 - Hayes Carpenter - TE, OLB
10 - Derrick Folleco - OL, DL
9 - Scoggins Matt - OL, DL
12 - Avry Fain - WR, FS
10 - Drew Ferguson - W, DL
9 - Shuler Jacob - WR, C
12 - Ethan Tibbs - WR, C
11 - Tye Massey - OL, DL
9 - Smith Christian - OL, LB
11 - Camden Charles - W, OLB
10 - Terry Moss - OL, DL
9 - Stover Morgan - WR, FS
11 - Ben Nation - TE, LB
12 - Brad Stone - OL, DL
9 - Strickland Jett - WR, C
11 - Gavin Velarde - WR, LB
11 - Jackson Hamby - OL, DL
9 - Townsend Trey - QB, OLB
10 - Cam Curtis - WR, C
10 - Jose Orellano - OL, DL
9 - Wells Thomas - OL, DL
10 - Kaleb Ray - WR, OLB
11 - Kendrick Kirby - OL, DL
9 - Williams Ben - OL, DL
12 - Carson Griffin - TE, DL
11 - Jace Warren - OL, DL