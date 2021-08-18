BAND DIRECTOR

Mr. Tracy Wright

DRUM MAJORS

Jenna Dekich

Brody Haddock

Eli Talley

ALTO SAXOPHONES

Cameron Davis

William Gignilliat

Jack Gothard

Stella Gothard

Jaxon Hammons

Aubrie Hicks

Alex Hidalgo

Lexie Hobbs

Colt Kittle

Jason Leon

Issa Musa

Gianpierre Pacheco

Kaled Pacheco

Sarah Palmer

Sarah Parscale

Braedan Peters

Cooper Tunnell

Sam Yang

BATTERY

Maddox Cummings

Parker Emous

Shawn DeLay

Caleb Franklin

Josh Franklin

Jonathon Gaier

Gavin Garrison

Ashton Grier

Caleb Holliefield

Justin Holliefield

Connor Jones

Sophia Smith

Cody Williams

Avery Wilson

Lily Anna Yates

CLARINETS

Hannah Brown

Jacob Davis

Alex Donnelly

Hailey Emous

Lauren Harris

Abby Hatch

Allison Headrick

Madison Ingle

McCall Maynor

Payton Runion

Chloe Schroeder

Betzaida Vallin

COLOR GUARD

Riley Asbill

Olivia Banks

Ieuan Boehme

Amber Bramlett

Tabitha Brown

Bethany Cavin

Jada Collins

Madeline Cooper

Gracie Crouch

Lydia DeLay

Libby Hicks

Angie Howard

Brianna Kelly

Allison Mattox

Kassidy McCormick

Ava Moeller

Brylee Quintrell

Arianna Ridings

Kyler Roebuck

McKenna Svoboda

Breanne Talley

Fiona Taylor

Shaelyn White

EUPHONIUMS

Madelin Boyce

Emily Brogdon

Seth Hester

Kai Mitchell

Preston Norwood

FLUTES

Raylee Clark

Catherine Farley

Liza Hall

Paige Hammons

Haylee Harris

Zoe Harris

Julianna Henson

Michele Nash

Madalyn Varnell

FRENCH HORNS

Hayden Adderholt

Aubree Bridwell

Emma Hatcher

Wyatt Jackson

Elizabeth Kennedy

Grant Mullins

Addie Mae Talley

Channing Roach

Raleigh Weaver

FRONT ENSEMBLE

Makenna Crawford

Davis Dufrene

Kale Gaines

Luke Gaverick

Rhyan Harris

Ally Head

Gracie Henry

Shelby Kelly

Chance Pritchard

Lola Mae Smith

TENOR SAXOPHONES

Will Forgey

Carson Pearce

Jack Tapp

TROMBONES

Braxton Bray

Gavin Brock

Hudson Garcia

Ian Hammons

Austin Harris

Ian Hawkins

Kirill Lebed

William Morrison

Barrett Mullins

Brock Reid

Patann Roebuck

Blaze Schardt

Braxton Talbert

Nathan Weaver

Henry Yarbrough

TRUMPETS

Chase Bridwell

Brady Burris

Kaylee Davis

Ryan Doane

Emily Gann

Jacob Harris

Evan Land

Ava Lehmann

Nicholas Lowe

Christopher Mangiapane

Lucas McCarver

Mohammed Musa

Skyler Norwood

Cameron Peters

Dakota Salter

Luke Shadwick

Mason Street

Wesly Thomas

William Traudt

Raleigh Wells-Larsen

TUBAS

Grafton Allen

Savannah Blanks

Jeremie Constant

Austin Raines

Joey Raines

Nicholas Stewart

Nicholas Williams

Recommended for you