BAND DIRECTOR
Mr. Tracy Wright
DRUM MAJORS
Jenna Dekich
Brody Haddock
Eli Talley
ALTO SAXOPHONES
Cameron Davis
William Gignilliat
Jack Gothard
Stella Gothard
Jaxon Hammons
Aubrie Hicks
Alex Hidalgo
Lexie Hobbs
Colt Kittle
Jason Leon
Issa Musa
Gianpierre Pacheco
Kaled Pacheco
Sarah Palmer
Sarah Parscale
Braedan Peters
Cooper Tunnell
Sam Yang
BATTERY
Maddox Cummings
Parker Emous
Shawn DeLay
Caleb Franklin
Josh Franklin
Jonathon Gaier
Gavin Garrison
Ashton Grier
Caleb Holliefield
Justin Holliefield
Connor Jones
Sophia Smith
Cody Williams
Avery Wilson
Lily Anna Yates
CLARINETS
Hannah Brown
Jacob Davis
Alex Donnelly
Hailey Emous
Lauren Harris
Abby Hatch
Allison Headrick
Madison Ingle
McCall Maynor
Payton Runion
Chloe Schroeder
Betzaida Vallin
COLOR GUARD
Riley Asbill
Olivia Banks
Ieuan Boehme
Amber Bramlett
Tabitha Brown
Bethany Cavin
Jada Collins
Madeline Cooper
Gracie Crouch
Lydia DeLay
Libby Hicks
Angie Howard
Brianna Kelly
Allison Mattox
Kassidy McCormick
Ava Moeller
Brylee Quintrell
Arianna Ridings
Kyler Roebuck
McKenna Svoboda
Breanne Talley
Fiona Taylor
Shaelyn White
EUPHONIUMS
Madelin Boyce
Emily Brogdon
Seth Hester
Kai Mitchell
Preston Norwood
FLUTES
Raylee Clark
Catherine Farley
Liza Hall
Paige Hammons
Haylee Harris
Zoe Harris
Julianna Henson
Michele Nash
Madalyn Varnell
FRENCH HORNS
Hayden Adderholt
Aubree Bridwell
Emma Hatcher
Wyatt Jackson
Elizabeth Kennedy
Grant Mullins
Addie Mae Talley
Channing Roach
Raleigh Weaver
FRONT ENSEMBLE
Makenna Crawford
Davis Dufrene
Kale Gaines
Luke Gaverick
Rhyan Harris
Ally Head
Gracie Henry
Shelby Kelly
Chance Pritchard
Lola Mae Smith
TENOR SAXOPHONES
Will Forgey
Carson Pearce
Jack Tapp
TROMBONES
Braxton Bray
Gavin Brock
Hudson Garcia
Ian Hammons
Austin Harris
Ian Hawkins
Kirill Lebed
William Morrison
Barrett Mullins
Brock Reid
Patann Roebuck
Blaze Schardt
Braxton Talbert
Nathan Weaver
Henry Yarbrough
TRUMPETS
Chase Bridwell
Brady Burris
Kaylee Davis
Ryan Doane
Emily Gann
Jacob Harris
Evan Land
Ava Lehmann
Nicholas Lowe
Christopher Mangiapane
Lucas McCarver
Mohammed Musa
Skyler Norwood
Cameron Peters
Dakota Salter
Luke Shadwick
Mason Street
Wesly Thomas
William Traudt
Raleigh Wells-Larsen
TUBAS
Grafton Allen
Savannah Blanks
Jeremie Constant
Austin Raines
Joey Raines
Nicholas Stewart
Nicholas Williams