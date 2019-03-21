Listed below are the names of jurors who need to report to the main courtroom in the Gordon County Courthouse on Monday at 9 a.m. for criminal jury trials.
Allen, Stanley Ray
Alvarez, Beatriz Adriana
Angel, Sandra Shre
Arnold, Brenda Gail
Arp, Theresa Emma
Bailey, Gaston Branton
Barnes, Theri H
Barwick, William Neil
Bennett, Nicholas Page
Berry, Timothy Alvin
Black, Debbie Loreen
Blackstock, James Randall
Blaylock, Kyle Stephen
Boggs, Christopher Stewart
Boyd, Joel Enoch-charles
Brogden, Thomas Michael
Broom, Timothy Lamar
Brown, Cecil Douglas
Buck, Phyllis Dianne
Buckles, Lewis Melvin
Burchett Jr, Calvin Melvin
Campbell, Claud Vonn
Carter, Brandon Chase
Chamlee, Jesse James
Childers, Cleo Yvonne
Clark, Jesse W
Conway, Chloe Marie
Curtis, Chandler David
Curtis, Mary Ann
Davis, Charles Judson
Desmond, Marcus Graham
Dill, Gage Alexander
Dimauro, Kathleen M
Edwards, Shirl Ann
Erwin, Donna Charlene
Everett, Scott Daniel
Fancher, James Herbert
Ford, Leilani Marie
Franklin, Kenneth James
Freeman, Rachel Marie
Gayton, Benny Dewayne
Gilreath, Barton Wilson
Goble, Paula Wood
Gowens, Terri Kay
Grimm, Chance Patrick
Hall, Edith
Hall, Eric Steven
Hall, Lucille E
Hamrick, Jennie Lynn
Hardin, J Duwayne
Harris, Orrin Bernard
Henson, Roxie Ann Shirley
Hernandes, Fabian Pizano
Herndon, Michael Andrew
Herwig, Ana Alicia
Holden, Meredith Lee
Hoover, Hailey Abigail
Hornyak, Jordan Leigh
Houser, John Gallway
Howren, Glenda Gale
Hoyle, Samuel Nathan
Hughes, Jeffery Lance
Izumo, Lindsey Shea Mariko
James, William Eric
Joy, Phyllis Meyer
Keene, William Randall
Kent, Stephen Grey
King, Benjamin Wiley
King, Camry Elissa
Kossick, Kevin John
Lance, Barbara Bell
Langston, Mistil Pritchett
Long, Earnest Gregory
Long, Gerald Edward
Long, Sheila Gabrielle
Martinez, David
Martinez, Ramiro
Mcafee, Lori Ray
Mcdaniel, Sherry Lyn
Mcgee, Rachel Nicole
Mcgill, Thomas Leslie
Mcleod, Regina Erin
Mcvicker, Destiny E
Mitchell, Dakota Kyle
Mockett, Ami Daniele
Moore Jr, Larry Edward
Morgan, Amanda Bennett
Morgan, Leila Ashley
Nadeau, Misty Marie
Nichols, William Edward
Nicolas-nicolas, Jose
North, Marshal Lee
Parker, Charles Wendell
Parker, Jonathan Andrew
Parker, Melinda
Parker, Paula Tipton
Parris, Clark Edward
Patel, Kishan B
Perera, Robert
Petty, Richard Dwayne
Puckett, Mark David
Ray, Larhonda Ann
Reid, Carolyn Jean
Renner, Nathan Douglas
Reyes-mascote, Mary Carmen
Rice, Susan Cribb
Richner, Lorraine Michelle
Rivera-guzman, Daniel
Rogers, John E
Rustad, Gary Bryan
Rutledge, Felecia Diane
Sainthill, Thomas L
Sanchez, J Indalecio
Serritt, Michael Shane
Shelton, Pamela Gail
Sigler, Nicholas Ray
Silvers, Sylvia Christine
Slaton, Russell Pershing
Smith, Betty Ann
Smith, Betty Mae
Smith, Denna Charlene
Snelling Jr, Jack F
Sprayberry, Charles Allen
Stapp, Betty Caroll
Stockman, Werner
Stone, Donald Crawford
Thompson, Phyllis
Touchton, Megan Elizabeth
Townsend, Cheryl Lynn
Turner, James Terry
Vance Iii, Daile George
Vaughn, Kristine Ina
Vaughn, Mary P
Walker, Holli Lashae Holt
Walraven, Carol Weaver
Walters, Rhonda Lea
West, Sandra Lynne
Whitlock, Shannon Leigh
Wilcox, Brian Junior
Wilkins, John Richard
Williams, James M
Williamson, Phyllis
Wimberly, Valerie Dunn
Winston, Larons Lataveus
Woody, Autumn Michelle
Yancey, Patricia Ann