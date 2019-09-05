CIVIL JURY TRIALS

Monday, Sept. 9, in the main courtroom

ACOSTA, ROSA MIRIAM

AMBRIS, ELIZABETH

AMSTUTZ, DEBRA MAE

APPLIN, JAMAR DEMETRIC

ARELLANO, CAROLINA G

BAILEY, ANITA DEROSSETTE

BAKER, LISA SEYMOUR

BALDWIN, JULIE ANGEL

BALL, DEBORAH CAROL

BANKSON, WANDA WATKINS

BATES, SULYNN L

BISHOP, MARK TIERSON

BLEVINS, BARRY MICHAEL

BLEVINS, HANNAH MARIE

BOYLES, LISA MARIE

BRAMLETT, CONNER ANTHONY

BRANNING, ELLEN MARIE

BRINDLE, WILLIAM BOYD

BRITT, TERRI E

BROOME, LORETTA

BUCHANAN, PATRICIA RYAN

BUCKLES, STACY STONE

CANCHOLA, MARIA DEL ROCIO

CARNES, KODI ADRIANNE

CARROLL, COURTNEY JANE

CHATTAM, THOMAS LAMAR

CHEEK, ROBERT HERSCHELL

COLEMAN, JEWEL DENISE

COLEMAN, KIMBERLY MICHELLE

COLLINS, AARON NATHANIEL

COX, BARENTHA CLYDENE

DEAN, MARY B

DEAN, WILLIAM CHASE

DUNN, MARK WAYNE

ESPINOZA, JENNIFER

ETHEREDGE, MARY LOU

FISHER, GREGORY LEE

FORD III, JOHN MARK

FOSTER, HARRY SILAS

FREY, JOHN KIM

FUTCH, JOSHUA CHADWICK

GIBSON, HOWARD MORROW

GREEN, JOSHUA

GRIFFIN, BILLIE DENISE

HALL, ZACKARY RAY

HANNAH, PATRICIA REA

HAWKINS, RETA CHARLENE

HAYES, SARA LASHAE

HAYES, THOMAS LEE

HENDERSON, JAMES MARCUS

HIGHT, JACKEY WAYNE

HIGHTOWER, MARTY LANE

HOLDEN, TERRY LEE

HOLT, MICHAEL WADE

HOUSE, GEORGIA ANN

HUGGINS, CONNIE ALRED

HURTIZ, KEVIN

HUSSEY, WILLIAM MICHAEL

JACKSON, CALVIN L JR

JACKSON, JAMI DIANE

JONES, CONNIE MARIA

KIRBY, RHONDA GAIL

LAND, JEREMY TRAVIS

LEAMER, MARY L

LINSON, SHERYL ANN

LUFFMAN, VANESSA LANETTE

MACIEL, CRISTINA

MARTIN, LYDIA RUTH

MASHBURN, TAREN ELIZABETH

MASON, BRADLEY EUGENE

MASSINGILL, DAVID LEE

MCCARY, REGINA LYNN

MEADOWS, ROY DUDLEY

MENDEZ, RICHARD MEDINA

MOJICA-HERNANDEZ, NOEL

MOORE, WANDA MAY

MORADO, JORDAN ANTHONY

MUNDEN, NINA FAY

MURPHREE, REBECCA CHEYANNE

NATION, ROBERT ADAM

NGUYEN, QUANG THANH

OWNBEY, JIMMY DAREL

PATTERSON, LOUISE MULKEY

PEELER, CODY DAVID

PENA-ARRIAGA, ALEJANDRO

PERRY, ANGELA NICHLE

PETERS, ADAM REBEL

PETERSON JR, ROBERT EDMUND

PIERCE, ANTHONY WILLARD

PIERCE, MORGAN KELLY

PITTS, MARILYN

PRATT, JORDON TANNER

PULLIAM, NEVIN EUGENE

RANKIN, CAROLE PARSONS

RICHARDS, BRENDA PAULETTE

RIDLEY, KIMBERLY DENISE

RIVERA, ELIZABETH ASHLY

ROBERTS, GARRETT RAGAN

ROBINSON, BONNIE K

RODRIGUEZ, MARIA GLADYS

ROMERO, MARITZA ESTHER

ROSE, BRIAN ALAN

ROSSI, ANGELO ISMAEL

SAMAYOA, MARIO Y

SANCHEZ, MARTA LILIAN

SANTOS, MARIA DEL CARMEN

SHELLHOUSE, BILLY JOE

SILVERNAIL, GEORGIA E

SILVERS, RICKY LAMAR

SLOAN, DONALD L

SMITH, AMY LYNN

SMITH, KATHLEEN MICHELLE

STANSELL, KAYLIE MARIE

STOVER, JEANNIE ALLEN

SUTTON, TREUNDUS ASANTA

TANNER, LEE MICHELLE

THOMAS, KYLIE ANN

TIMMS, DAVID JOHNATHAN

VAIL, KELLIE LEANNA

VELILLA, BARBARA C

VILLATORO, ERNESTO

VINCENT, BRADLEY ERIC

WAMICK, COLTON RUSHING

WARD, SARAH ANNE

WEAVER, JADELYN JEAN

WEEKLEY, W LYNN

WELDON, COURTNEY JEANENE

WELLS, SAMUEL LEE

WHITFIELD, JENNY REBECCA

WILLIAMS, TIMOTHY EDWARD

WILSON JR, JAMES WILLIAM

WILSON, JORDON DEON

WILSON, JUDITH L

WRIGHT, BRETT ALLEN

YOUNG, JEFFREY LONN

ZAMORANO, URBANO

GRAND JURY

Monday, Sept. 9, in the annex courtroom

ALFONSO, CHERIE ANN

ALVAREZ, LUZ AMERICA

ARNETT, MITCHELL EUGENE

ATWOOD, ASHLEY ELIZABETH

BAXLEY, MATTHEW WILSON

BENNETT, CONSEQUELA NICOLE

BOWEN, TERRY A

BOYER, KELLY LAVON

BROWN, BRANDON ADAM

BRUCE, CHARLIE VERNON

BRUMLOW, DEIDRA ANN

BRUMLOW, TOMMY M

BUNCH, CHRISTINE ELIZABETH

BUNCH, SHANNON RENEE

CALDWELL, CAROLINE LEE

CALLAHAN, BRITTANY ROBYN

CAYLOR, CYNTHIA DLYNN

CHARLES, SHARYN DENISE

CLARK, ASHLEY ELIZABETH

CLARK, JOSHUA IAN

CLEVELAND, THOMAS GLEN

COCHRAN, CAITLYN MARIE

CONNER, TRACY DIANE

CRAIG, DWIGHT WALRAVEN

CRAIG, JUDY MILLER

CUSICK, RICHARD ADAM

DAVIS, JACKIE LEEANN

DAVIS, JENNIFER ELAINE

DEARK, JAMES H

DIXON, MARION ELIZABETH

FOX, HOWARD EVAN

FRANKLIN, DARRELL RAY

GALLMAN, TABITHA DIANE

GORDON, CINDY ANN

GREESON, ROBYN BROWN

HUEZO, CLAUDIA GUERRA

HUFSTETLER, BRIAN NEIL

HUNTER, CODY LEE

KNIGHT, LADONNA BEATRICE

LAWHON, WILLIAM ALEXANDER

LEDFORD, JOHNNY LEE

MASSINGILL, STEPHANIE MICHELLE

MCBRAYER, LAMAR DAVID

PARKER, TROY BILLINGS

PATE, VAN BUREN JR

PHILLIPS, ADDRIANE A

ROGERS, BRADLEY ERNEST

ROGERS, KELLI DIONE

SHOPE, CURTIS RAY

SMITH, LEAMON AMUIEL

STARR, DOROTHY LORRAINE

STOVER, JANICE DIANE

TATE, JEFFREY DWAYNE

TATE, RUTHER LEMMER GLORIA

TAYLOR, JEROME TAFT

TEDFORD SHELTON, PAMELA G

THORESON, ONDREA LOUISE

VEST, LANDON WILLIAM

WARREN, CORTNEY NICHOLE

WEBER, OLIVIA LEIGH

WHITLOCK, RICHARD WAYNE

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