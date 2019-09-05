CIVIL JURY TRIALS
Monday, Sept. 9, in the main courtroom
ACOSTA, ROSA MIRIAM
AMBRIS, ELIZABETH
AMSTUTZ, DEBRA MAE
APPLIN, JAMAR DEMETRIC
ARELLANO, CAROLINA G
BAILEY, ANITA DEROSSETTE
BAKER, LISA SEYMOUR
BALDWIN, JULIE ANGEL
BALL, DEBORAH CAROL
BANKSON, WANDA WATKINS
BATES, SULYNN L
BISHOP, MARK TIERSON
BLEVINS, BARRY MICHAEL
BLEVINS, HANNAH MARIE
BOYLES, LISA MARIE
BRAMLETT, CONNER ANTHONY
BRANNING, ELLEN MARIE
BRINDLE, WILLIAM BOYD
BRITT, TERRI E
BROOME, LORETTA
BUCHANAN, PATRICIA RYAN
BUCKLES, STACY STONE
CANCHOLA, MARIA DEL ROCIO
CARNES, KODI ADRIANNE
CARROLL, COURTNEY JANE
CHATTAM, THOMAS LAMAR
CHEEK, ROBERT HERSCHELL
COLEMAN, JEWEL DENISE
COLEMAN, KIMBERLY MICHELLE
COLLINS, AARON NATHANIEL
COX, BARENTHA CLYDENE
DEAN, MARY B
DEAN, WILLIAM CHASE
DUNN, MARK WAYNE
ESPINOZA, JENNIFER
ETHEREDGE, MARY LOU
FISHER, GREGORY LEE
FORD III, JOHN MARK
FOSTER, HARRY SILAS
FREY, JOHN KIM
FUTCH, JOSHUA CHADWICK
GIBSON, HOWARD MORROW
GREEN, JOSHUA
GRIFFIN, BILLIE DENISE
HALL, ZACKARY RAY
HANNAH, PATRICIA REA
HAWKINS, RETA CHARLENE
HAYES, SARA LASHAE
HAYES, THOMAS LEE
HENDERSON, JAMES MARCUS
HIGHT, JACKEY WAYNE
HIGHTOWER, MARTY LANE
HOLDEN, TERRY LEE
HOLT, MICHAEL WADE
HOUSE, GEORGIA ANN
HUGGINS, CONNIE ALRED
HURTIZ, KEVIN
HUSSEY, WILLIAM MICHAEL
JACKSON, CALVIN L JR
JACKSON, JAMI DIANE
JONES, CONNIE MARIA
KIRBY, RHONDA GAIL
LAND, JEREMY TRAVIS
LEAMER, MARY L
LINSON, SHERYL ANN
LUFFMAN, VANESSA LANETTE
MACIEL, CRISTINA
MARTIN, LYDIA RUTH
MASHBURN, TAREN ELIZABETH
MASON, BRADLEY EUGENE
MASSINGILL, DAVID LEE
MCCARY, REGINA LYNN
MEADOWS, ROY DUDLEY
MENDEZ, RICHARD MEDINA
MOJICA-HERNANDEZ, NOEL
MOORE, WANDA MAY
MORADO, JORDAN ANTHONY
MUNDEN, NINA FAY
MURPHREE, REBECCA CHEYANNE
NATION, ROBERT ADAM
NGUYEN, QUANG THANH
OWNBEY, JIMMY DAREL
PATTERSON, LOUISE MULKEY
PEELER, CODY DAVID
PENA-ARRIAGA, ALEJANDRO
PERRY, ANGELA NICHLE
PETERS, ADAM REBEL
PETERSON JR, ROBERT EDMUND
PIERCE, ANTHONY WILLARD
PIERCE, MORGAN KELLY
PITTS, MARILYN
PRATT, JORDON TANNER
PULLIAM, NEVIN EUGENE
RANKIN, CAROLE PARSONS
RICHARDS, BRENDA PAULETTE
RIDLEY, KIMBERLY DENISE
RIVERA, ELIZABETH ASHLY
ROBERTS, GARRETT RAGAN
ROBINSON, BONNIE K
RODRIGUEZ, MARIA GLADYS
ROMERO, MARITZA ESTHER
ROSE, BRIAN ALAN
ROSSI, ANGELO ISMAEL
SAMAYOA, MARIO Y
SANCHEZ, MARTA LILIAN
SANTOS, MARIA DEL CARMEN
SHELLHOUSE, BILLY JOE
SILVERNAIL, GEORGIA E
SILVERS, RICKY LAMAR
SLOAN, DONALD L
SMITH, AMY LYNN
SMITH, KATHLEEN MICHELLE
STANSELL, KAYLIE MARIE
STOVER, JEANNIE ALLEN
SUTTON, TREUNDUS ASANTA
TANNER, LEE MICHELLE
THOMAS, KYLIE ANN
TIMMS, DAVID JOHNATHAN
VAIL, KELLIE LEANNA
VELILLA, BARBARA C
VILLATORO, ERNESTO
VINCENT, BRADLEY ERIC
WAMICK, COLTON RUSHING
WARD, SARAH ANNE
WEAVER, JADELYN JEAN
WEEKLEY, W LYNN
WELDON, COURTNEY JEANENE
WELLS, SAMUEL LEE
WHITFIELD, JENNY REBECCA
WILLIAMS, TIMOTHY EDWARD
WILSON JR, JAMES WILLIAM
WILSON, JORDON DEON
WILSON, JUDITH L
WRIGHT, BRETT ALLEN
YOUNG, JEFFREY LONN
ZAMORANO, URBANO
GRAND JURY
Monday, Sept. 9, in the annex courtroom
ALFONSO, CHERIE ANN
ALVAREZ, LUZ AMERICA
ARNETT, MITCHELL EUGENE
ATWOOD, ASHLEY ELIZABETH
BAXLEY, MATTHEW WILSON
BENNETT, CONSEQUELA NICOLE
BOWEN, TERRY A
BOYER, KELLY LAVON
BROWN, BRANDON ADAM
BRUCE, CHARLIE VERNON
BRUMLOW, DEIDRA ANN
BRUMLOW, TOMMY M
BUNCH, CHRISTINE ELIZABETH
BUNCH, SHANNON RENEE
CALDWELL, CAROLINE LEE
CALLAHAN, BRITTANY ROBYN
CAYLOR, CYNTHIA DLYNN
CHARLES, SHARYN DENISE
CLARK, ASHLEY ELIZABETH
CLARK, JOSHUA IAN
CLEVELAND, THOMAS GLEN
COCHRAN, CAITLYN MARIE
CONNER, TRACY DIANE
CRAIG, DWIGHT WALRAVEN
CRAIG, JUDY MILLER
CUSICK, RICHARD ADAM
DAVIS, JACKIE LEEANN
DAVIS, JENNIFER ELAINE
DEARK, JAMES H
DIXON, MARION ELIZABETH
FOX, HOWARD EVAN
FRANKLIN, DARRELL RAY
GALLMAN, TABITHA DIANE
GORDON, CINDY ANN
GREESON, ROBYN BROWN
HUEZO, CLAUDIA GUERRA
HUFSTETLER, BRIAN NEIL
HUNTER, CODY LEE
KNIGHT, LADONNA BEATRICE
LAWHON, WILLIAM ALEXANDER
LEDFORD, JOHNNY LEE
MASSINGILL, STEPHANIE MICHELLE
MCBRAYER, LAMAR DAVID
PARKER, TROY BILLINGS
PATE, VAN BUREN JR
PHILLIPS, ADDRIANE A
ROGERS, BRADLEY ERNEST
ROGERS, KELLI DIONE
SHOPE, CURTIS RAY
SMITH, LEAMON AMUIEL
STARR, DOROTHY LORRAINE
STOVER, JANICE DIANE
TATE, JEFFREY DWAYNE
TATE, RUTHER LEMMER GLORIA
TAYLOR, JEROME TAFT
TEDFORD SHELTON, PAMELA G
THORESON, ONDREA LOUISE
VEST, LANDON WILLIAM
WARREN, CORTNEY NICHOLE
WEBER, OLIVIA LEIGH
WHITLOCK, RICHARD WAYNE