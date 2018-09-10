Walker County Sheriff's Department

Walker County Sheriff’s Department arrest/booking reports for Aug. 27 through Sept. 2, 2018

VAUGHN SARAH JANE W/F 41 EVANS RPD WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS- MISDEMEANOR, PUBLIC DRUNK, CRUELTY TO CHILD-2ND DEGREE-CRIMINAL NEGLIGENCE/ CAUSE EXCESSIVE PHYSICAL/ MENTAL PAIN

GUZMAN VICTOR MANUEL B/M 38 EVANS RPD WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS-MISDEMEANOR, CRUELTY TO CHILD-2ND DEGREE-CRIMINAL NEGLIGENCE/ CAUSE EXCESSIVE PHYSICAL/MENTAL PAIN

HARMON CODY SCOTT W/M 22 BROWN FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

TATE TONYA LARAE W/F 40 HOUSER LPD THEFT BY SHOPLIFTING-MISDEMEANOR

COPPINGER LOREN JADE W/F 28 OWENS THEFT BY SHOPLIFTING-MISDEMEANOR

LILES ADDISON SCOTT W/M 33 OFFICER MILLER CRIMINAL TRESSPASS

CRISP SUMMER DESTARDI W/F 30 CAREATHERS BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR

WALKER SEAN PATRICK W/M 43 CAREATHERS FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

TAPP MICHAEL DEWAYNE W/M 47 GILLELAND POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

BAKER TRACY DEANNA W/F 41 DTF/LANG FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

CROUDER JESSICA MARIE W/F 24 CROSS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

BOYD RAMON SWAVEY W/M 17 OFFICER SAVAGE WARRANT

LIGHT JASON LEE W/M 42 OFFICER WEBBER **

SCOTT DE JUAN MIGUEL B/M 21 OFFICER CLARK DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED- 1ST OFFENSE

HEMSTREET SCOTT KELLY W/M 57 OFFICER ELLIOTT DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR), TAILLIGHTS/LENSES REQUIRED VEHICLES MANUFACTURED AFTER JAN 1, 1954

DENSON JOHNATHAN ONEAL W/M 29 SPROUSE LPD WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS- MISDEMEANOR, LOITERING AND PROWLING

PITSCH PATRICK JOSEPH W/M 41 HUGGINS RPD FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

MOTLEY ROBERT DANIEL W/M 37 REYNOLDS LPD LOITERING AND PROWLING, VIOLATION OF PAROLE

RHINEBERGER MICHAEL LYNN W/M 51 HERPST DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED-1ST OFFENSE

MAY KRIS JASON W/M 43 OFFICER CAREATHERS VIOLATION PROBATION-FELONY

ERVIN WILLIAM JOSEPH W/M 34 OFFICER CAREATHERS VIOLATION PROBATION-FELONY

MCGEHEE ALEXANDRIA PAIGE W/F 24 OFFICER BEASON VIOLATION PROBATION-FELONY

PARKER TREY AUSTIN W/M 17 OFFICER MILLER FAILURE TO APEAR-MISEMEANOR

POST JAMES FREDRICK W/M 41 OFFICER MILLER VIOLATION PROBATION-MISDEMEANOR

ROGERS BRENDAN DOMINIQUE B/M 27 OFFICER MILLER FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR, EXPIRED LICENSE PLATE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED- 1ST OFFENSE, NO INSURANCE, KNOWINGLY DRIVNG A MOTOR VEHICLE ON SUSPENDED, CANCELED, REVOKED REGISTRATION, SPEEDING

CHAMBERS DONNIE WAYNE W/M 44 COURT HOLD FOR COURT

BROOME CHIP CHRISTOPHER W/M 42 COKER LPD FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD

STRICKLAND HAROLD LAMAR W/M 53 MATTHEWS WARRENT

STRICKLAND BRENDA CARROLL W/F 48 MATTHEWS OBSTRUCTION-MISDEMEANOR

DOVER ROBERT EARL W/M 58 TERRY LPD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED- 1ST OFFENSE

SMITH CHRISTOPHER LEE W/M 18 OFFICER CLARK DRIVING WITHOUT LICENSE ON PERSON, RECKLESS DRIVING, SPEEDING

HARRELL MATTHEW CLAYTON W/M 37 BALLARD GSP DUI-DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL TO THE EXTENT THAT IT IS LESS SAFE FOR THE PERSON TO DRIVE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN OR YIELD AFTER STOPPING

MASSENGILL TRAVIS WADE W/M 25 COOK LPD TOO FAST FOR CONDITIONS, DUI- DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHEL TO THE EXTENT THAT IT IS LESS SAFE FOR THE PERSON TO DRIVE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN OR YIELD AFTER STOPPING, RECKLESS DRIVING

ANTHONY JEFFREY WADE W/M 40 WALK IN HOLD FOR COURT

SISCO DANIEL DEWAYNE W/M 36 OFFICER DYE DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED- 1ST OFFENSE, MUST GIVE SIGNAL/ INSUFFICIENT USE OF TURN SIGNALS, NO INSURANCE, TAILLIGHTS/ LENSES REQUIRED VEHICLES MANUFACTURED AFTER JAN 1, 1954

LAUDAVERDE JENRRY ALEXSI W/M 22 OFFICER WEBBER DUI-DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS, POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA- POSSESS LESS THAN 1 OZ

VINCENTE CESAR ARNOLDO H/M 30 OFFICER WILLIAMS GSP DRIVING WHILE UNLICENSED

HAYNES JOSHUA BLAKE W/M 28 OFFICER STEPHENS GSP SPEEDING, DRIVING UNDER THE INFLUENCE

GRAVITT RICKY DEWAYNE W/M 60 OFFICER BARRETT DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED-1ST OFFENSE, MARIJUANA POSSESSION LESS THAN 1 OZ

MIRANDA AMBER MARIE W/F 27 OFFICER BETHUNE BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR

WAGNER RONALD EUGENE W/M 24 OFFICER GRIFFIN VIOLATION OF PROBATION- MISDEMEANOR

DEGRAW GREGORY ALAN W/M 57 OFFICER COOK LPD VIOLATION OF PAROLE

HENDERSON DAVID STEVEN W/M 56 OFFICER MOORE FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

DEAN JANNETTE KATHALEEN W/F 46 OFFICER KELLY SIMPLE BATTERY-FAMILY VIOLENCE

DUVALL CORRIE ANN W/F 29 HOUSER LPD THEFT OF LOST OR MISLAID PROPERTY-FELONY

HARRIS CHRISTOPHER ANTONE B/M 18 PERRY FUGITIVE FROM JUSTICE

JENKINS ANTHONY KELSON W/M 25 OFFICER HUGGINS RPD FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

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