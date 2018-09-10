Walker County Sheriff’s Department arrest/booking reports for Aug. 27 through Sept. 2, 2018
VAUGHN SARAH JANE W/F 41 EVANS RPD WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS- MISDEMEANOR, PUBLIC DRUNK, CRUELTY TO CHILD-2ND DEGREE-CRIMINAL NEGLIGENCE/ CAUSE EXCESSIVE PHYSICAL/ MENTAL PAIN
GUZMAN VICTOR MANUEL B/M 38 EVANS RPD WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS-MISDEMEANOR, CRUELTY TO CHILD-2ND DEGREE-CRIMINAL NEGLIGENCE/ CAUSE EXCESSIVE PHYSICAL/MENTAL PAIN
HARMON CODY SCOTT W/M 22 BROWN FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
TATE TONYA LARAE W/F 40 HOUSER LPD THEFT BY SHOPLIFTING-MISDEMEANOR
COPPINGER LOREN JADE W/F 28 OWENS THEFT BY SHOPLIFTING-MISDEMEANOR
LILES ADDISON SCOTT W/M 33 OFFICER MILLER CRIMINAL TRESSPASS
CRISP SUMMER DESTARDI W/F 30 CAREATHERS BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR
WALKER SEAN PATRICK W/M 43 CAREATHERS FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
TAPP MICHAEL DEWAYNE W/M 47 GILLELAND POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
BAKER TRACY DEANNA W/F 41 DTF/LANG FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
CROUDER JESSICA MARIE W/F 24 CROSS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
BOYD RAMON SWAVEY W/M 17 OFFICER SAVAGE WARRANT
LIGHT JASON LEE W/M 42 OFFICER WEBBER **
SCOTT DE JUAN MIGUEL B/M 21 OFFICER CLARK DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED- 1ST OFFENSE
HEMSTREET SCOTT KELLY W/M 57 OFFICER ELLIOTT DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR), TAILLIGHTS/LENSES REQUIRED VEHICLES MANUFACTURED AFTER JAN 1, 1954
DENSON JOHNATHAN ONEAL W/M 29 SPROUSE LPD WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS- MISDEMEANOR, LOITERING AND PROWLING
PITSCH PATRICK JOSEPH W/M 41 HUGGINS RPD FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
MOTLEY ROBERT DANIEL W/M 37 REYNOLDS LPD LOITERING AND PROWLING, VIOLATION OF PAROLE
RHINEBERGER MICHAEL LYNN W/M 51 HERPST DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED-1ST OFFENSE
MAY KRIS JASON W/M 43 OFFICER CAREATHERS VIOLATION PROBATION-FELONY
ERVIN WILLIAM JOSEPH W/M 34 OFFICER CAREATHERS VIOLATION PROBATION-FELONY
MCGEHEE ALEXANDRIA PAIGE W/F 24 OFFICER BEASON VIOLATION PROBATION-FELONY
PARKER TREY AUSTIN W/M 17 OFFICER MILLER FAILURE TO APEAR-MISEMEANOR
POST JAMES FREDRICK W/M 41 OFFICER MILLER VIOLATION PROBATION-MISDEMEANOR
ROGERS BRENDAN DOMINIQUE B/M 27 OFFICER MILLER FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR, EXPIRED LICENSE PLATE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED- 1ST OFFENSE, NO INSURANCE, KNOWINGLY DRIVNG A MOTOR VEHICLE ON SUSPENDED, CANCELED, REVOKED REGISTRATION, SPEEDING
CHAMBERS DONNIE WAYNE W/M 44 COURT HOLD FOR COURT
BROOME CHIP CHRISTOPHER W/M 42 COKER LPD FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD
STRICKLAND HAROLD LAMAR W/M 53 MATTHEWS WARRENT
STRICKLAND BRENDA CARROLL W/F 48 MATTHEWS OBSTRUCTION-MISDEMEANOR
DOVER ROBERT EARL W/M 58 TERRY LPD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED- 1ST OFFENSE
SMITH CHRISTOPHER LEE W/M 18 OFFICER CLARK DRIVING WITHOUT LICENSE ON PERSON, RECKLESS DRIVING, SPEEDING
HARRELL MATTHEW CLAYTON W/M 37 BALLARD GSP DUI-DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL TO THE EXTENT THAT IT IS LESS SAFE FOR THE PERSON TO DRIVE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN OR YIELD AFTER STOPPING
MASSENGILL TRAVIS WADE W/M 25 COOK LPD TOO FAST FOR CONDITIONS, DUI- DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHEL TO THE EXTENT THAT IT IS LESS SAFE FOR THE PERSON TO DRIVE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN OR YIELD AFTER STOPPING, RECKLESS DRIVING
ANTHONY JEFFREY WADE W/M 40 WALK IN HOLD FOR COURT
SISCO DANIEL DEWAYNE W/M 36 OFFICER DYE DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED- 1ST OFFENSE, MUST GIVE SIGNAL/ INSUFFICIENT USE OF TURN SIGNALS, NO INSURANCE, TAILLIGHTS/ LENSES REQUIRED VEHICLES MANUFACTURED AFTER JAN 1, 1954
LAUDAVERDE JENRRY ALEXSI W/M 22 OFFICER WEBBER DUI-DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS, POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA- POSSESS LESS THAN 1 OZ
VINCENTE CESAR ARNOLDO H/M 30 OFFICER WILLIAMS GSP DRIVING WHILE UNLICENSED
HAYNES JOSHUA BLAKE W/M 28 OFFICER STEPHENS GSP SPEEDING, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GRAVITT RICKY DEWAYNE W/M 60 OFFICER BARRETT DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED-1ST OFFENSE, MARIJUANA POSSESSION LESS THAN 1 OZ
MIRANDA AMBER MARIE W/F 27 OFFICER BETHUNE BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR
WAGNER RONALD EUGENE W/M 24 OFFICER GRIFFIN VIOLATION OF PROBATION- MISDEMEANOR
DEGRAW GREGORY ALAN W/M 57 OFFICER COOK LPD VIOLATION OF PAROLE
HENDERSON DAVID STEVEN W/M 56 OFFICER MOORE FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
DEAN JANNETTE KATHALEEN W/F 46 OFFICER KELLY SIMPLE BATTERY-FAMILY VIOLENCE
DUVALL CORRIE ANN W/F 29 HOUSER LPD THEFT OF LOST OR MISLAID PROPERTY-FELONY
HARRIS CHRISTOPHER ANTONE B/M 18 PERRY FUGITIVE FROM JUSTICE
JENKINS ANTHONY KELSON W/M 25 OFFICER HUGGINS RPD FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR