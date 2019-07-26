The following individuals are to report to Gordon County Superior Court on Monday, July 29, at 9 a.m. for jury duty:

♦ Aguilar, Nancy Janet

♦ Baldwin, Angela Jane

♦ Ball Jr., Perry Jr

♦ Ballinger, Jana Renee

♦ Barber, Linda Garland

♦ Barber, Melinda

♦ Bartley, Ronnie Wayne

♦ Barton, Vanessa Lynn

♦ Becerra-Aguilar, Mayra

♦ Bedwell, Thomas E

♦ Bigham, Peggy A

♦ Bingiel, Brittany Lynn

♦ Blackmon, Kaisha Ann

♦ Blackstock, Coela Lynn

♦ Bone, Garrett Douglas

♦ Bray, Matthew Terrell

♦ Britton, Johnnie Evelton

♦ Brookshire, Charles A

♦ Broome, Carolyn Deeatrice

♦ Brown, Jill Griffin

♦ Brumagen, Edmund Ray

♦ Burggraf, Tandy Cook

♦ Burke, Julie Ann

♦ Burkhalter, Candice Hope

♦ Caldwell, Pamela Elizabeth

♦ Canales, Miguel Angel

♦ Carpenter, Holly Jean

♦ Chattam, Robert Duane

♦ Childers, Jerry Eugene

♦ Cloer, Benjamin Edward

♦ Cochran, Tina Jo

♦ Cole, Darrell Dewayne

♦ Cornwell, Maleah Shea

♦ Couch, Justin Blake

♦ Crowder, Rena Christine

♦ Curtis, James David

♦ Daniel, Jamie Wesley

♦ Davis, Amber Michelle

♦ Davis, Reba Jane

♦ Defreese, James Rhea

♦ Delange, Matthew Riley

♦ Diamond, Tanner Kyle

♦ Driggers, Lindsey Nicole

♦ Dubois, Billy Lynn

♦ Duke Jr., Scotty Max

♦ Edwards, Mark Timothy

♦ Farrell, Rebecca Jane

♦ Fassnacht, Jo M

♦ Fekete, Jacob Ryan

♦ Fite, Russell A

♦ Forster, Emily Diana Gore

♦ Fuller, Derrick Allen

♦ Garner, Carol Ann

♦ Graham, Jerry Ray

♦ Gravley, Desire Nicole

♦ Gray, George Wilton

♦ Green, Jeremy Doran

♦ Grogan, Dakota Adison

♦ Gwin, Johnathan Taylor

♦ Harris, Terry Chandler

♦ Hart, Elizabeth Dianne

♦ Hayes, Colby Hudson

♦ Hendrickson, Virgil L

♦ Herrera-Vasquez, Valerie M

♦ Hopper, Jared Ryan

♦ Howard, Lauren Ashley

♦ Howell, Susan Denise

♦ Ibarra, Natalio

♦ James, Kendra Jo-Lee

♦ Jarrett, Gary June

♦ Johnson, James Wayne

♦ Johnson, Pamela Karen

♦ Johnson, Robert Edward

♦ Jones Jr, Paul Randall

♦ Jones, Andrea Dawn

♦ Jones, Michael Garry

♦ Jordan, Lacey Michele

♦ Kidd, Garry Frederick

♦ King, Kendall Raye

♦ Kirby, Leanne Brooke

♦ Lamberton, Daniel Ross

♦ Lewis, Beverly Angela

♦ Lickteig, Richard Dean

♦ Lindsey, Karen Elaine

♦ Little, Janet

♦ Locke, Allison Kendra

♦ Locklear, Mark Dale

♦ Logan, Cathy Elaine

♦ Lunsford, Brandy Michelle

♦ Maddox, Sheila Deloris

♦ Madrigal, Candy Ruth

♦ Mangarell, Steven Vincent

♦ Matuska, Kinuyo

♦ McClure, Robert Lee

♦ McCormick, Tammy Leigh

♦ Miller, Savanna Elaine

♦ Minton, James Myles

♦ Moorehead, Johnny Ray

♦ Morris, Daniel Jeshurun

♦ Moss, Karen Hand

♦ Mullins Jr., Thomas Lundy

♦ Nesbitt, Carolyn D

♦ Nix, Teresa Amy

♦ Nwadike, Benjamin Nwokoma

♦ O’Neal, Karen Lea

♦ Ortiz, Maricruz

♦ Osoh, Roderita Mitchell

♦ Parker, Ashley Dianne

♦ Parker, Kevin Dexter

♦ Parker, Tracy Lee

♦ Patterson, Chelsea Davida

♦ Peterson, Franklin Eddie

♦ Petty, Tony Lamar

♦ Poarch, Mandy Lurlene

♦ Rendon, Joel

♦ Rexroad, Brian Kevin

♦ Roberts, John Curtis

♦ Robertson, Dean A

♦ Roe, Nicholas Jewrell

♦ Russell, William Michael

♦ Sanabria, Nicole Alejandra

♦ Schwartz, Ashli Lauren

♦ Silvers, Brandon Scott

♦ Silvers, Dalyn Brian

♦ Sloan, April Dawn

♦ Smith, Pamela Jean

♦ Smith, Vincent Casey

♦ Stengel, Anna Painter

♦ Stuckey, Carl Eugene

♦ Summers, Jimmie Dianne

♦ Swafford, Sarah Hutchinson

♦ Tackett, Jeremiah Kenneth

♦ Tarpley, Emily Anne

♦ Thompson, Franklin Arnez

♦ Timms, Jesse Dillon

♦ Turner, Larry Howard

♦ Walker, Janet Lynn

♦ Walker, Lonnie Eugene

♦ Wall, Nichole Marie

♦ Watson, Jeremy Nathan

♦ Weaver, William Kevin

♦ Welchel, Regenia Claudell

♦ Wheat, Sheila Ann

♦ White, Gerald Stephen

♦ Wigley, Joel Lee

♦ Wilson, Caroline Frances

♦ Woodring, Matthew Wayne