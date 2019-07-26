The following individuals are to report to Gordon County Superior Court on Monday, July 29, at 9 a.m. for jury duty:
♦ Aguilar, Nancy Janet
♦ Baldwin, Angela Jane
♦ Ball Jr., Perry Jr
♦ Ballinger, Jana Renee
♦ Barber, Linda Garland
♦ Barber, Melinda
♦ Bartley, Ronnie Wayne
♦ Barton, Vanessa Lynn
♦ Becerra-Aguilar, Mayra
♦ Bedwell, Thomas E
♦ Bigham, Peggy A
♦ Bingiel, Brittany Lynn
♦ Blackmon, Kaisha Ann
♦ Blackstock, Coela Lynn
♦ Bone, Garrett Douglas
♦ Bray, Matthew Terrell
♦ Britton, Johnnie Evelton
♦ Brookshire, Charles A
♦ Broome, Carolyn Deeatrice
♦ Brown, Jill Griffin
♦ Brumagen, Edmund Ray
♦ Burggraf, Tandy Cook
♦ Burke, Julie Ann
♦ Burkhalter, Candice Hope
♦ Caldwell, Pamela Elizabeth
♦ Canales, Miguel Angel
♦ Carpenter, Holly Jean
♦ Chattam, Robert Duane
♦ Childers, Jerry Eugene
♦ Cloer, Benjamin Edward
♦ Cochran, Tina Jo
♦ Cole, Darrell Dewayne
♦ Cornwell, Maleah Shea
♦ Couch, Justin Blake
♦ Crowder, Rena Christine
♦ Curtis, James David
♦ Daniel, Jamie Wesley
♦ Davis, Amber Michelle
♦ Davis, Reba Jane
♦ Defreese, James Rhea
♦ Delange, Matthew Riley
♦ Diamond, Tanner Kyle
♦ Driggers, Lindsey Nicole
♦ Dubois, Billy Lynn
♦ Duke Jr., Scotty Max
♦ Edwards, Mark Timothy
♦ Farrell, Rebecca Jane
♦ Fassnacht, Jo M
♦ Fekete, Jacob Ryan
♦ Fite, Russell A
♦ Forster, Emily Diana Gore
♦ Fuller, Derrick Allen
♦ Garner, Carol Ann
♦ Graham, Jerry Ray
♦ Gravley, Desire Nicole
♦ Gray, George Wilton
♦ Green, Jeremy Doran
♦ Grogan, Dakota Adison
♦ Gwin, Johnathan Taylor
♦ Harris, Terry Chandler
♦ Hart, Elizabeth Dianne
♦ Hayes, Colby Hudson
♦ Hendrickson, Virgil L
♦ Herrera-Vasquez, Valerie M
♦ Hopper, Jared Ryan
♦ Howard, Lauren Ashley
♦ Howell, Susan Denise
♦ Ibarra, Natalio
♦ James, Kendra Jo-Lee
♦ Jarrett, Gary June
♦ Johnson, James Wayne
♦ Johnson, Pamela Karen
♦ Johnson, Robert Edward
♦ Jones Jr, Paul Randall
♦ Jones, Andrea Dawn
♦ Jones, Michael Garry
♦ Jordan, Lacey Michele
♦ Kidd, Garry Frederick
♦ King, Kendall Raye
♦ Kirby, Leanne Brooke
♦ Lamberton, Daniel Ross
♦ Lewis, Beverly Angela
♦ Lickteig, Richard Dean
♦ Lindsey, Karen Elaine
♦ Little, Janet
♦ Locke, Allison Kendra
♦ Locklear, Mark Dale
♦ Logan, Cathy Elaine
♦ Lunsford, Brandy Michelle
♦ Maddox, Sheila Deloris
♦ Madrigal, Candy Ruth
♦ Mangarell, Steven Vincent
♦ Matuska, Kinuyo
♦ McClure, Robert Lee
♦ McCormick, Tammy Leigh
♦ Miller, Savanna Elaine
♦ Minton, James Myles
♦ Moorehead, Johnny Ray
♦ Morris, Daniel Jeshurun
♦ Moss, Karen Hand
♦ Mullins Jr., Thomas Lundy
♦ Nesbitt, Carolyn D
♦ Nix, Teresa Amy
♦ Nwadike, Benjamin Nwokoma
♦ O’Neal, Karen Lea
♦ Ortiz, Maricruz
♦ Osoh, Roderita Mitchell
♦ Parker, Ashley Dianne
♦ Parker, Kevin Dexter
♦ Parker, Tracy Lee
♦ Patterson, Chelsea Davida
♦ Peterson, Franklin Eddie
♦ Petty, Tony Lamar
♦ Poarch, Mandy Lurlene
♦ Rendon, Joel
♦ Rexroad, Brian Kevin
♦ Roberts, John Curtis
♦ Robertson, Dean A
♦ Roe, Nicholas Jewrell
♦ Russell, William Michael
♦ Sanabria, Nicole Alejandra
♦ Schwartz, Ashli Lauren
♦ Silvers, Brandon Scott
♦ Silvers, Dalyn Brian
♦ Sloan, April Dawn
♦ Smith, Pamela Jean
♦ Smith, Vincent Casey
♦ Stengel, Anna Painter
♦ Stuckey, Carl Eugene
♦ Summers, Jimmie Dianne
♦ Swafford, Sarah Hutchinson
♦ Tackett, Jeremiah Kenneth
♦ Tarpley, Emily Anne
♦ Thompson, Franklin Arnez
♦ Timms, Jesse Dillon
♦ Turner, Larry Howard
♦ Walker, Janet Lynn
♦ Walker, Lonnie Eugene
♦ Wall, Nichole Marie
♦ Watson, Jeremy Nathan
♦ Weaver, William Kevin
♦ Welchel, Regenia Claudell
♦ Wheat, Sheila Ann
♦ White, Gerald Stephen
♦ Wigley, Joel Lee
♦ Wilson, Caroline Frances
♦ Woodring, Matthew Wayne