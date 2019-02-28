Courts

Listed are below are the people who are asked to report to the Gordon County Courthouse on Monday at 9 a.m. Grand jurors should report to the annex courtroom. Trial jurors should report to the main courtroom. 

Grand jurors

AKER, TENNILLE NALEXIS

ARNOLD, MICHELLE BUSH

AVALOS, MARIO ALBERTO

AYALA, ABIGAIL DOLORES

BEASON, JENNIFER PENICK

BOGUE, AARON JAMES

BROWN, MICHAEL GLENN

BURTON, CHARLES ANTHONY

BUSBY, ROBERT CLARENCE

CAMACHO, LINDSAY GAYLE

CASKER, MEGAN NICOLE

CAVANAGH, KEVIN JAMES

CHITWOOD, COREY VICTOR

CHUMLEY, CANDACE ROCHELLE

CUDD, JAMES SEAN

DANCEY, JASON W

DAVIS, AMY BROOKE

ELLIS, JOYCE ARLENE

FLOWERS, JASON BOYD

GRAFTON, ASHLEY ELIZABETH

GRAY, LISA DANIELLE

HARMON, SCOTTY JASON

HARRIS, MELBA SUE

HARWELL, SAMUEL LEE

HOLMES, JEFFERY SHANE

HOLT, DAVID WAYNE

HUGHEY, MARIAH LEIGH

HUNT, SANDRA K

HURST, MITCHELL LYNN

KEMP, MASON KIEL

KING, MARY EVELYN

KIRK, MATTHEW THOMAS

KITCHENS, KELLY WILLIAMS

LINDENFELSER, SARAH F

MAGNUSON, ARTHUR DALE

MANGUM, ANTHONY FRANKLIN

MCCOLLUM, ANGELA CARMON

MISHLER, ANTHONY SCOTT

MOORE, ANDREA LYNN

MOULTRIE, REGENA MARIE

MULLINS, JAMES JOHN

NAPOLETANO, GUIDO ALLAN

NORTON, KELLY J

PAYNE, BARBARA PARKER

PREAVTTE, BELINDA CHARLENE

RAINS, JONATHAN MATTHEW

ROCHESTER, RICKEY LAMAR

SANCHEZ, NOEMI

SCHRAM, JIMMY WILLIAM

SHULER, CAITLYN E

SMITH, CATHY ANN

SMITH, MITCHELL GANT

STEPHENS, JAMES HALEY

STEWART II, HENRY VASCO

STEWART, HEATHER HOLTON

SWEETMAN, CANDACE PAIGE

SWERDON, RUTH ANN

THOMAS, KEATON CHASE

TOOTLE, RACHEL LYNN

TUCKER, ROBIN DENIECE

VANCE, KARLY

VENTURA CORADO, CARRIE W

WILDER, RORY KENNETH

WILLIAMS, MATTHEW LANDON

WORSHAM, AUBRIE DANIELLE

YATES, RIKKI LEIGH

Civil jurors

ADAMS, CODY JACK

ADCOCK, GARY SEAN

ALVIAR, MAGDALENO

ARMSTRONG, ERIC TREVELLE

ARMSTRONG, THOMAS BLAKE

BARNHART, CRYSTAL MICHELL

BARR, DONOVAN JOHN

BARRIOS GARCIA, DELMAN E

BEARDEN, VALERIE CARAMELLA

BELL, CLINTON JEFFERSON

BOHANNAN, MARY ANN

BOHANNON, ERIC FRANKLIN

BOOTS, CHRISTIAN SKYLER

BOSWELL, VICTORIA LEANNE

BRADDY, KIMBERLY HURLEY

BRADLEY, COREY ADAM

BRITO PINA, JOSE ANTONIO

BROWN, ROLAND JAMES

BROWN, TRISTON HILLBURN

BRYAN, TAMMIE SUE

BUTLER, MARTHA WRIGHT

CANTRELL, BOBBY LEE

CARRANZA, URBICIO

CARSON, ANGELICA SIMONE

CASTRO, GUADALUPE

CHARLES, RONALD DAVID

CHITWOOD, RONALD EARL

CHRISTIAN, DAVID ALAN

CLARK, CALA CATHERINE

COCHRAN, THOMAS AUSTIN

CROOK, KEVIN RONALD

CRUMP, JEREMY DANIEL

CRUZ-GOMEZ, EDDIE MANUEL

DABBS, JEFFREY TYLER

DESMOND, JILLIAN DANIELLE

DIXON, BRENDA SUE

DOBBINS, PHYLLIS ELAINE

DUPREE, TERRI BALLEW

DUTTON, PARRISH HOUSTON

ENSLOW, CHRISTOPHER HOLTON

ERWIN, TIMOTHY LANE

FALLA SANABRIA, WILSON A

FEAGIN, ZACHARY TYE

FITE, DONNA FAYE

FLORES, OMAR

FLOYD, JEFFREY DWAYNE

GALLMAN, ALAN BRINDT

GLASS, KAREN SUE

GLASS, STACY MARIE

GOGGANS, KENNETH NOEL

GONZALEZ GONZALEZ, LUIS A

GRAVITT, JERRY WAYNE

GREEN, MEGAN LAVAAN

GRON, JUSTIN ALAN

GROSS JR, VINCENT LEE

GWIN, VICTORIA KAYLA

HAAG, GERALD LOUIS

HAMILTON, DANIELLE E

HANEY, ALBERT LESTER PAUL

HARDEN, DONNA MINGO

HARDY, NIKKI LEIGH

HARRIS, PEGGY ELIZABETH

HEIN, CARRIE PINCKARD

HENSLEY, BRIAN RICHARD

HOLBERT, CALEB CHRISTIAN

HOLLINGSWORTH, WHITNEY LYNN

HOLT, MARK NATHANIAL

HOPPER, SARAH JANE

HOWELL, JUDY KAY

HOWEY, ROBERT LEE

HUNT, HAILEY LEIGH

HUNTER, DERICK LADON

IBARRA, BRENDA

IGNATOVICH, NANCY ALECIA

INMAN JR, RICHARD EDWARD

JAMES, RUTH ANN

JENNINGS, CARRIE ELIZABETH

JONES, JAMES LEE

JORGE, JESSICA ERIN

KING, STEPHEN MARK

LAFFERTY, STEPHEN LOUIS

LAMBERT, JANIE NEAL

LEAZER, EDITH JEANETTE

LUGO, JOHNANNA LYNN

MACSHANE, BRANDON GREY

MALLORY, KENNETH CHARLES

MARTIN, BEVERLY KAY

MASHBURN, MICHAEL BRENT

MASTERS, LAUREN ELIZABETH

MCDANIEL, HELEN MARIE

MEZA, KRYSTLE C

MOORE, DIANE DAY

MORGAN, STACY CHARLES

MORRISON, TRACY ALLEN

NAPOLETANO, AUSTIN ALLAN

OLIVER, JOSHUA MAX

PACK, BRANDON HAYWOOD

PAYNE, HUNTER LANE

PHILLIPS, SHERRY MARIE

POARCH, HEATHER NICOLE

PONDER, CHRISTIAN LUKE

RALSTON, MATTHEW DON

REYES, ENRIQUETA S

RODGERS, MARK DANIEL

ROGERS, ALISA JAN

ROSSER, GARY EARL

RUSSELL, BOBBY JOE

SANDERS, CLARENCE ROBERT

SATTERFIELD, CANDACE W

SCOTT, MICHAEL KENNETH

SELVY, ELIZABETH LOUISE

SEWELL, DREW HAYDEN

SHERIFF, GARY JACOB

SLAUGHTER, BRITTANY JANAI

SMITH JR, STEPHEN MICHAEL

SMITH, CHARSIE FAYE

SMITH, MEGAN BROOKE

SMITH, SARA BRADFORD

SOLLICITO, THOMAS MICHAEL

STEPHENS, CHRISTOPHER W

SWANN, TROY MARK

TRAMMELL, IRENE

VANBUREN, SHAWNEEN K

WASHINGTON, BRITANNICA L

WHITE, CHRISTOPHER LEWIS

WHITE, JERRY LUIS

WHITE, SAVANNAH LAUREN

WILLIAMS, ERIC EUGENE

WILSON, NOAH BLAKE

WILSON, WALLACE JENNINGS

WOMACK, LARRY LAMAR

WOODY, MITCHELL LYNN

WRIGHT, MILTON ELMER

YORK, TAMMY JO