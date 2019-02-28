Listed are below are the people who are asked to report to the Gordon County Courthouse on Monday at 9 a.m. Grand jurors should report to the annex courtroom. Trial jurors should report to the main courtroom.
Grand jurors
AKER, TENNILLE NALEXIS
ARNOLD, MICHELLE BUSH
AVALOS, MARIO ALBERTO
AYALA, ABIGAIL DOLORES
BEASON, JENNIFER PENICK
BOGUE, AARON JAMES
BROWN, MICHAEL GLENN
BURTON, CHARLES ANTHONY
BUSBY, ROBERT CLARENCE
CAMACHO, LINDSAY GAYLE
CASKER, MEGAN NICOLE
CAVANAGH, KEVIN JAMES
CHITWOOD, COREY VICTOR
CHUMLEY, CANDACE ROCHELLE
CUDD, JAMES SEAN
DANCEY, JASON W
DAVIS, AMY BROOKE
ELLIS, JOYCE ARLENE
FLOWERS, JASON BOYD
GRAFTON, ASHLEY ELIZABETH
GRAY, LISA DANIELLE
HARMON, SCOTTY JASON
HARRIS, MELBA SUE
HARWELL, SAMUEL LEE
HOLMES, JEFFERY SHANE
HOLT, DAVID WAYNE
HUGHEY, MARIAH LEIGH
HUNT, SANDRA K
HURST, MITCHELL LYNN
KEMP, MASON KIEL
KING, MARY EVELYN
KIRK, MATTHEW THOMAS
KITCHENS, KELLY WILLIAMS
LINDENFELSER, SARAH F
MAGNUSON, ARTHUR DALE
MANGUM, ANTHONY FRANKLIN
MCCOLLUM, ANGELA CARMON
MISHLER, ANTHONY SCOTT
MOORE, ANDREA LYNN
MOULTRIE, REGENA MARIE
MULLINS, JAMES JOHN
NAPOLETANO, GUIDO ALLAN
NORTON, KELLY J
PAYNE, BARBARA PARKER
PREAVTTE, BELINDA CHARLENE
RAINS, JONATHAN MATTHEW
ROCHESTER, RICKEY LAMAR
SANCHEZ, NOEMI
SCHRAM, JIMMY WILLIAM
SHULER, CAITLYN E
SMITH, CATHY ANN
SMITH, MITCHELL GANT
STEPHENS, JAMES HALEY
STEWART II, HENRY VASCO
STEWART, HEATHER HOLTON
SWEETMAN, CANDACE PAIGE
SWERDON, RUTH ANN
THOMAS, KEATON CHASE
TOOTLE, RACHEL LYNN
TUCKER, ROBIN DENIECE
VANCE, KARLY
VENTURA CORADO, CARRIE W
WILDER, RORY KENNETH
WILLIAMS, MATTHEW LANDON
WORSHAM, AUBRIE DANIELLE
YATES, RIKKI LEIGH
Civil jurors
ADAMS, CODY JACK
ADCOCK, GARY SEAN
ALVIAR, MAGDALENO
ARMSTRONG, ERIC TREVELLE
ARMSTRONG, THOMAS BLAKE
BARNHART, CRYSTAL MICHELL
BARR, DONOVAN JOHN
BARRIOS GARCIA, DELMAN E
BEARDEN, VALERIE CARAMELLA
BELL, CLINTON JEFFERSON
BOHANNAN, MARY ANN
BOHANNON, ERIC FRANKLIN
BOOTS, CHRISTIAN SKYLER
BOSWELL, VICTORIA LEANNE
BRADDY, KIMBERLY HURLEY
BRADLEY, COREY ADAM
BRITO PINA, JOSE ANTONIO
BROWN, ROLAND JAMES
BROWN, TRISTON HILLBURN
BRYAN, TAMMIE SUE
BUTLER, MARTHA WRIGHT
CANTRELL, BOBBY LEE
CARRANZA, URBICIO
CARSON, ANGELICA SIMONE
CASTRO, GUADALUPE
CHARLES, RONALD DAVID
CHITWOOD, RONALD EARL
CHRISTIAN, DAVID ALAN
CLARK, CALA CATHERINE
COCHRAN, THOMAS AUSTIN
CROOK, KEVIN RONALD
CRUMP, JEREMY DANIEL
CRUZ-GOMEZ, EDDIE MANUEL
DABBS, JEFFREY TYLER
DESMOND, JILLIAN DANIELLE
DIXON, BRENDA SUE
DOBBINS, PHYLLIS ELAINE
DUPREE, TERRI BALLEW
DUTTON, PARRISH HOUSTON
ENSLOW, CHRISTOPHER HOLTON
ERWIN, TIMOTHY LANE
FALLA SANABRIA, WILSON A
FEAGIN, ZACHARY TYE
FITE, DONNA FAYE
FLORES, OMAR
FLOYD, JEFFREY DWAYNE
GALLMAN, ALAN BRINDT
GLASS, KAREN SUE
GLASS, STACY MARIE
GOGGANS, KENNETH NOEL
GONZALEZ GONZALEZ, LUIS A
GRAVITT, JERRY WAYNE
GREEN, MEGAN LAVAAN
GRON, JUSTIN ALAN
GROSS JR, VINCENT LEE
GWIN, VICTORIA KAYLA
HAAG, GERALD LOUIS
HAMILTON, DANIELLE E
HANEY, ALBERT LESTER PAUL
HARDEN, DONNA MINGO
HARDY, NIKKI LEIGH
HARRIS, PEGGY ELIZABETH
HEIN, CARRIE PINCKARD
HENSLEY, BRIAN RICHARD
HOLBERT, CALEB CHRISTIAN
HOLLINGSWORTH, WHITNEY LYNN
HOLT, MARK NATHANIAL
HOPPER, SARAH JANE
HOWELL, JUDY KAY
HOWEY, ROBERT LEE
HUNT, HAILEY LEIGH
HUNTER, DERICK LADON
IBARRA, BRENDA
IGNATOVICH, NANCY ALECIA
INMAN JR, RICHARD EDWARD
JAMES, RUTH ANN
JENNINGS, CARRIE ELIZABETH
JONES, JAMES LEE
JORGE, JESSICA ERIN
KING, STEPHEN MARK
LAFFERTY, STEPHEN LOUIS
LAMBERT, JANIE NEAL
LEAZER, EDITH JEANETTE
LUGO, JOHNANNA LYNN
MACSHANE, BRANDON GREY
MALLORY, KENNETH CHARLES
MARTIN, BEVERLY KAY
MASHBURN, MICHAEL BRENT
MASTERS, LAUREN ELIZABETH
MCDANIEL, HELEN MARIE
MEZA, KRYSTLE C
MOORE, DIANE DAY
MORGAN, STACY CHARLES
MORRISON, TRACY ALLEN
NAPOLETANO, AUSTIN ALLAN
OLIVER, JOSHUA MAX
PACK, BRANDON HAYWOOD
PAYNE, HUNTER LANE
PHILLIPS, SHERRY MARIE
POARCH, HEATHER NICOLE
PONDER, CHRISTIAN LUKE
RALSTON, MATTHEW DON
REYES, ENRIQUETA S
RODGERS, MARK DANIEL
ROGERS, ALISA JAN
ROSSER, GARY EARL
RUSSELL, BOBBY JOE
SANDERS, CLARENCE ROBERT
SATTERFIELD, CANDACE W
SCOTT, MICHAEL KENNETH
SELVY, ELIZABETH LOUISE
SEWELL, DREW HAYDEN
SHERIFF, GARY JACOB
SLAUGHTER, BRITTANY JANAI
SMITH JR, STEPHEN MICHAEL
SMITH, CHARSIE FAYE
SMITH, MEGAN BROOKE
SMITH, SARA BRADFORD
SOLLICITO, THOMAS MICHAEL
STEPHENS, CHRISTOPHER W
SWANN, TROY MARK
TRAMMELL, IRENE
VANBUREN, SHAWNEEN K
WASHINGTON, BRITANNICA L
WHITE, CHRISTOPHER LEWIS
WHITE, JERRY LUIS
WHITE, SAVANNAH LAUREN
WILLIAMS, ERIC EUGENE
WILSON, NOAH BLAKE
WILSON, WALLACE JENNINGS
WOMACK, LARRY LAMAR
WOODY, MITCHELL LYNN
WRIGHT, MILTON ELMER
YORK, TAMMY JO