The following people are assigned as jurors to report for civil trials on Monday at 9 a.m. in the main courtroom at the Gordon County Courthouse at 100 S. Wall St.
Aguilar, Monica M
Akin, Donna Lynn
Anderson, Gail Crittenden
Armstrong, Thomas Blake
Arwood, Michelle Lachance
Baker, Jeremy Seth
Baldwin, Terry Lee
Banks, Vickie Sue
Barnette, Harley Falls
Bartlett, Teresa Annette
Bedwell, Jessica Renee
Benson, Lesa Renee
Black, Brenda Hughes
Blalock, Debra Lynn
Blalock, Nicholas Adam
Blankenship, Ronald F
Boswell, Stephen Barry
Bowen, Murrell Syble
Box, John David
Bravo Jr., Antonio Jr
Brigham, Victoria E
Brown, Gregory Lynn
Broyles, Arlin Dewayne
Carr, Haley Cherie Love
Carter, Carolyn Ruth
Cavin, Michael Ryan
Clark, Michael Edward
Cochran, Angela Bailey
Cornwell, Christie Litton
Cruz, Freddy
Cruz, Maria M
Culberson, Thelma E
Cunningham, Christopher C
Curtis, Kathie June
Dailey, Connor Lawson
Davis, Gregory William
Day, Colinda Lane
Desmond, Jillian Danielle
Dinning, Jessica Ashley
Dobson, William B
Dove III, Paul Edward
Dyer, Christopher Shane
Ensley, Brandon Eugene
Espinal-Reyes, Mayra A
Fagans, Margaret Lynn
Fuentes, Jorge Luis Soto
Fuller, Lyda Virginia
Gallman, Susan Emilee
Gee, Janet
Gilliam, Mark Edward
Goble, Glenda Ward
Goldston, Mary Victoria
Griffith Jr., Robert Berson
Hale, Lawrence Calvin
Harris, Brenda Sue
Haulcomb, Jerrod Benjamin
Hebard, Alex Matthew
Higginbotham, Tyler T
Highfield, Cathy Jean
Hill, Patricia Ann
Hoblitzell, George Thomas
Holbert, Christina May
Holcomb, Teresa Dawn
Holland, Bridgette Arlene
Huggins, Phillip Lane
Hunt, Pamela D.
Jarrett, Kirk Jackson
Johnson, Tanner Justin
Kennedy, Sheila Elora
Keown, Deborah Sue
Lester, Krystal Alesia
Lopez Juarez, Norman A.
Matos Pabon, Johanna
Mayo, William Junior
Mcentire, Carey Jack
Mcguire, April Ladell
Meadows, Heather Sarahann
Meeks, Ashlyn Loree
Mick, Becky Jane
Moore, Charles Edward
Murphy, Marilyn Savannah
Nance, Judy Irene
Olivares, Stephanie Mahoney
Pack, Jessica Lee
Parker, Benjamin David
Patterson, Kathy Katrice
Pendasulo, Nancy
Pendley, Daniel Paul Henry
Peterman, Darren Scott
Rampy, Kathrin Hand
Rhinehart, Robert D.
Richards, John Robert
Rico, Olga
Rivera, Maria Cristina
Rogers, James Marvin
Rogers, Jonathan James
Rogers, Randall Dale
Selvy, Matthew Scott
Shaw, Mary Louise
Sheikh, Arif Mohammad
Shova, Keith Ralph
Silvers, Jonathan Taylor
Smith, Mechelle Denise
Smith, Samantha Madison
Sollicito, Hayley Madison
Stanley, Tori Tatiana
Stitcher, Cecil Olin
Stover, Bobby Gene
Suggs, Crystal Joy
Thomas Jr., Larry Wayne
Thurman, Ray Harold
Turner, Joe Anthony
Turner, Lindsey Breale
Turner, Marshall Brian
Umana De Ruiz, Lilian
Urbano, Alex Christian
Walker, Doreatha
Walraven, Walter Langford
Walston, Laney Nicole
Waters, Lisa Ann
Weaver, C.L.
Weiser, Michael Clayton
Wells, Peggy Jo
West, Rebecca Lee
White, Glenda J.
White, Henry Roger
White, Savannah Lauren
Wigley, Leatte Nicole
Wilkey Jr, Kay Forrest
Williams, Ozzie Jamar
Worley, Claudia Ann Scanlo
Young, Whitney Leigh-Ann