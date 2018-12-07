Courts news

The following people are assigned as jurors to report for civil trials on Monday at 9 a.m. in the main courtroom at the Gordon County Courthouse at 100 S. Wall St.

Aguilar, Monica M

Akin, Donna Lynn

Anderson, Gail Crittenden

Armstrong, Thomas Blake

Arwood, Michelle Lachance

Baker, Jeremy Seth

Baldwin, Terry Lee

Banks, Vickie Sue

Barnette, Harley Falls

Bartlett, Teresa Annette

Bedwell, Jessica Renee

Benson, Lesa Renee

Black, Brenda Hughes

Blalock, Debra Lynn

Blalock, Nicholas Adam

Blankenship, Ronald F

Boswell, Stephen Barry

Bowen, Murrell Syble

Box, John David

Bravo Jr., Antonio Jr

Brigham, Victoria E

Brown, Gregory Lynn

Broyles, Arlin Dewayne

Carr, Haley Cherie Love

Carter, Carolyn Ruth

Cavin, Michael Ryan

Clark, Michael Edward

Cochran, Angela Bailey

Cornwell, Christie Litton

Cruz, Freddy

Cruz, Maria M

Culberson, Thelma E

Cunningham, Christopher C

Curtis, Kathie June

Dailey, Connor Lawson

Davis, Gregory William

Day, Colinda Lane

Desmond, Jillian Danielle

Dinning, Jessica Ashley

Dobson, William B

Dove III, Paul Edward

Dyer, Christopher Shane

Ensley, Brandon Eugene

Espinal-Reyes, Mayra A

Fagans, Margaret Lynn

Fuentes, Jorge Luis Soto

Fuller, Lyda Virginia

Gallman, Susan Emilee

Gee, Janet

Gilliam, Mark Edward

Goble, Glenda Ward

Goldston, Mary Victoria

Griffith Jr., Robert Berson

Hale, Lawrence Calvin

Harris, Brenda Sue

Haulcomb, Jerrod Benjamin

Hebard, Alex Matthew

Higginbotham, Tyler T

Highfield, Cathy Jean

Hill, Patricia Ann

Hoblitzell, George Thomas

Holbert, Christina May

Holcomb, Teresa Dawn

Holland, Bridgette Arlene

Huggins, Phillip Lane

Hunt, Pamela D.

Jarrett, Kirk Jackson

Johnson, Tanner Justin

Kennedy, Sheila Elora

Keown, Deborah Sue

Lester, Krystal Alesia

Lopez Juarez, Norman A.

Matos Pabon, Johanna

Mayo, William Junior

Mcentire, Carey Jack

Mcguire, April Ladell

Meadows, Heather Sarahann

Meeks, Ashlyn Loree

Mick, Becky Jane

Moore, Charles Edward

Murphy, Marilyn Savannah

Nance, Judy Irene

Olivares, Stephanie Mahoney

Pack, Jessica Lee

Parker, Benjamin David

Patterson, Kathy Katrice

Pendasulo, Nancy

Pendley, Daniel Paul Henry

Peterman, Darren Scott

Rampy, Kathrin Hand

Rhinehart, Robert D.

Richards, John Robert

Rico, Olga

Rivera, Maria Cristina

Rogers, James Marvin

Rogers, Jonathan James

Rogers, Randall Dale

Selvy, Matthew Scott

Shaw, Mary Louise

Sheikh, Arif Mohammad

Shova, Keith Ralph

Silvers, Jonathan Taylor

Smith, Mechelle Denise

Smith, Samantha Madison

Sollicito, Hayley Madison

Stanley, Tori Tatiana

Stitcher, Cecil Olin

Stover, Bobby Gene

Suggs, Crystal Joy

Thomas Jr., Larry Wayne

Thurman, Ray Harold

Turner, Joe Anthony

Turner, Lindsey Breale

Turner, Marshall Brian

Umana De Ruiz, Lilian

Urbano, Alex Christian

Walker, Doreatha

Walraven, Walter Langford

Walston, Laney Nicole

Waters, Lisa Ann

Weaver, C.L.

Weiser, Michael Clayton

Wells, Peggy Jo

West, Rebecca Lee

White, Glenda J.

White, Henry Roger

White, Savannah Lauren

Wigley, Leatte Nicole

Wilkey Jr, Kay Forrest

Williams, Ozzie Jamar

Worley, Claudia Ann Scanlo

Young, Whitney Leigh-Ann