Listed below are the names of jurors who need to report to the main courtroom in the Gordon County Courthouse on Monday at 9 a.m. for criminal jury trials.

Allen, Stanley Ray

Alvarez, Beatriz Adriana

Angel, Sandra Shre

Arnold, Brenda Gail

Arp, Theresa Emma

Bailey, Gaston Branton

Barnes, Theri H

Barwick, William Neil

Bennett, Nicholas Page

Berry, Timothy Alvin

Black, Debbie Loreen

Blackstock, James Randall

Blaylock, Kyle Stephen

Boggs, Christopher Stewart

Boyd, Joel Enoch-charles

Brogden, Thomas Michael

Broom, Timothy Lamar

Brown, Cecil Douglas

Buck, Phyllis Dianne

Buckles, Lewis Melvin

Burchett Jr, Calvin Melvin

Campbell, Claud Vonn

Carter, Brandon Chase

Chamlee, Jesse James

Childers, Cleo Yvonne

Clark, Jesse W

Conway, Chloe Marie

Curtis, Chandler David

Curtis, Mary Ann

Davis, Charles Judson

Desmond, Marcus Graham

Dill, Gage Alexander

Dimauro, Kathleen M

Edwards, Shirl Ann

Erwin, Donna Charlene

Everett, Scott Daniel

Fancher, James Herbert

Ford, Leilani Marie

Franklin, Kenneth James

Freeman, Rachel Marie

Gayton, Benny Dewayne

Gilreath, Barton Wilson

Goble, Paula Wood

Gowens, Terri Kay

Grimm, Chance Patrick

Hall, Edith

Hall, Eric Steven

Hall, Lucille E

Hamrick, Jennie Lynn

Hardin, J Duwayne

Harris, Orrin Bernard

Henson, Roxie Ann Shirley

Hernandes, Fabian Pizano

Herndon, Michael Andrew

Herwig, Ana Alicia

Holden, Meredith Lee

Hoover, Hailey Abigail

Hornyak, Jordan Leigh

Houser, John Gallway

Howren, Glenda Gale

Hoyle, Samuel Nathan

Hughes, Jeffery Lance

Izumo, Lindsey Shea Mariko

James, William Eric

Joy, Phyllis Meyer

Keene, William Randall

Kent, Stephen Grey

King, Benjamin Wiley

King, Camry Elissa

Kossick, Kevin John

Lance, Barbara Bell

Langston, Mistil Pritchett

Long, Earnest Gregory

Long, Gerald Edward

Long, Sheila Gabrielle

Martinez, David

Martinez, Ramiro

Mcafee, Lori Ray

Mcdaniel, Sherry Lyn

Mcgee, Rachel Nicole

Mcgill, Thomas Leslie

Mcleod, Regina Erin

Mcvicker, Destiny E

Mitchell, Dakota Kyle

Mockett, Ami Daniele

Moore Jr, Larry Edward

Morgan, Amanda Bennett

Morgan, Leila Ashley

Nadeau, Misty Marie

Nichols, William Edward

Nicolas-nicolas, Jose

North, Marshal Lee

Parker, Charles Wendell

Parker, Jonathan Andrew

Parker, Melinda

Parker, Paula Tipton

Parris, Clark Edward

Patel, Kishan B

Perera, Robert

Petty, Richard Dwayne

Puckett, Mark David

Ray, Larhonda Ann

Reid, Carolyn Jean

Renner, Nathan Douglas

Reyes-mascote, Mary Carmen

Rice, Susan Cribb

Richner, Lorraine Michelle

Rivera-guzman, Daniel

Rogers, John E

Rustad, Gary Bryan

Rutledge, Felecia Diane

Sainthill, Thomas L

Sanchez, J Indalecio

Serritt, Michael Shane

Shelton, Pamela Gail

Sigler, Nicholas Ray

Silvers, Sylvia Christine

Slaton, Russell Pershing

Smith, Betty Ann

Smith, Betty Mae

Smith, Denna Charlene

Snelling Jr, Jack F

Sprayberry, Charles Allen

Stapp, Betty Caroll

Stockman, Werner

Stone, Donald Crawford

Thompson, Phyllis

Touchton, Megan Elizabeth

Townsend, Cheryl Lynn

Turner, James Terry

Vance Iii, Daile George

Vaughn, Kristine Ina

Vaughn, Mary P

Walker, Holli Lashae Holt

Walraven, Carol Weaver

Walters, Rhonda Lea

West, Sandra Lynne

Whitlock, Shannon Leigh

Wilcox, Brian Junior

Wilkins, John Richard

Williams, James M

Williamson, Phyllis

Wimberly, Valerie Dunn

Winston, Larons Lataveus

Woody, Autumn Michelle

Yancey, Patricia Ann