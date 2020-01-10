Gavel

The follower jurors are requested for criminal trial jury duty on Monday, Jan. 13, in the main courtroom:

Adams, Candis Gail

Aguilar, Yakaira

Alfaro, Esdras Maxwel

Allen, Ashley Dyan

Bagley, Michael James

Bailey, Keith Dwayne

Benton, Madison Jane

Black, Kenneth Wayne

Bomar, Jerry Wilson

Bowling, Netty Inez

Bricker, Angela A

Briner, Jo Beth

Brown, Andrei James

Brown, Sarah Elizabeth

Bush, Christopher Brian

Bush, Laquashawn Galatia

Callahan, Angela Martin

Cantellano Rodrigue Jr., Trinid

Cardenas, Alvaro

Carey, Kimberly Jill

Carpenter, Shirley Meadows

Carroll, David Michael

Carroll, Shenna Smith

Castaneda, Juan Luis

Chastain, Keisha Kate

Childers, Kimberly Dawn

Childers, Shannon Michelle

Cochran, Bailey Dillon

Cochran, Brittany Tate

Collins, Mary Culberson

Crider, Chuck Earnest

Crook, Adrianne Brooke

Cross, Robert David

Crowe, Charles Lee

Crowe, Christopher Lee

Cruz, Cynthia

Darnell, Linda Naylor

Davis, Angela Annette

Davis, Matthew Ray

Dobson, Gary Robert

Donahoo, Brandy Michelle

Durden, Sarah Barton

Dykes, Sharon Renee

Eaton, Elaine Marie

Eddy, Gabriel Luis

Edwards, Russell Keith

Edwards, Sarah Ellen

Egenes, Lacey Danielle

Elkins, Earnest Lynn

Evans, Sunny Raye

Faith, Kenneth Lee

Ferraro Jr., Michael Anthony

Flowers, Brenda Deloris

Franklin, Ann L

Garcia, Cynthia Brooke

Garner, Candace L

Gayheart, Jennifer Rae

Gentry, Adela Lynn

Glaze, Rachel Toi

Goodson, Barandi Jane

Green, Kent P

Greenlee, Randy Lawrence

Greeson, Matthew Corey

Greeson, Shane Alexander

Grisham, Larry Dale

Grogan, Joe Daniel

Grogan, Nebraska Skye

Gross, Marena Shray

Hall, Terry Ann

Harris, Martavius Anshun

Haygood, Cynthia Dianne

Hays, James Hassell

Heidemann, Kimberly Sue

Hernandez, Maria Luisa R

Hernandez, Vilma Haydee

Hiles, Chrystal Michelle

Holder, Marilyn Kay

Hollis, Cheryl Wright

Huacuja, Melissa

Hughes, Amanda B

Huie Iii, Ralph A

Jacobsen, Timothy Jarryn

James, Sarah Jane

Jeffery, Kimberly Sue

Johnson, Michael Joseph

Jordan, Caleb Timothy

Key, Mandy Denise

Knowles, Anson Keith

Lawrence, Corey

Lemons, Eric Kyle

Long, Bradley Chance

Lowry, Dionne Dickey

Lozano, Evelyn Alejandra

Lyles, Roy D

Macias-Aguirre, Rosa Isela

Martinez, Elizabeth Leal

Mason, Allan Dale

Matthews, Randy Joe

Maxwell, Kalen Jean

Mcgaskey, Betty Jo

Michels, Jaclyn Jill

Miller, William Blake

Moss, Nikita Marie

Mullins, Timothy Keith

Nicholson, Tammy Dell

Palmerin, Jose Roberto

Parker, Jessica Chanel

Parker, Judy Dianne

Parker, Sherry L

Pass, Laura Allen

Patel, Bhupendra Ramanbhai

Pierce, Violet Sue

Poarch, Jennifer Parker

Raley, Dorothy Frances

Ralston, Timothy D

Reed, Ashley Maschea

Ritchey, Carrie Lee

Robbins, Cynthia Evans

Robles, David

Schmidt, Sharon Kay

Sebastian, Jasmine Renea

Self, Jeremy Shane

Selvy, John William Edward

Sergent, Robby Lee

Sexton, Mary Mozelle

Sherwood, Tammy Carol

Sisson, Dana Michelle

Smith, Dakota Lavon

Smith, Patricia Elaine

Spellman, Jacob Filmore

Stansell, Kelly Michelle

Steedley, Timothy Ernest

Stephens, Caroline Utz

Strickland, Donny Ray

Swancy, Wesley Carter

Taylor, Carley Lenae

Thompson, Carrie French

Thompson, Jonathan Lee

Thompson, Patti Jones

To, Thong Quoc

Tomlinson, Melissa Cochran

Turner, Jessie Orena

Villanueva, Elena

Voyles, Heidi Michelle

Wallace, Casey Dennis

Walls, Anna Gayle

Walraven, Susan M Dodd

Walters, Malynda Videma

Warren, Matthew Grant

Watson, William Derrick

Weaver, Debbie M

Whitener, Kristy Ledawn

Whitfield, Marvin Kevin

Williams, Donald Ray

Williams, Karen Marie

Williams, Lonell Darwin

Williamson, Kelsey Mikayla

Willis, Barbara Cummings

Wilson, April Dawn

Womack, Kristen Alyce

Recommended for you