The follower jurors are requested for criminal trial jury duty on Monday, Jan. 13, in the main courtroom:
Adams, Candis Gail
Aguilar, Yakaira
Alfaro, Esdras Maxwel
Allen, Ashley Dyan
Bagley, Michael James
Bailey, Keith Dwayne
Benton, Madison Jane
Black, Kenneth Wayne
Bomar, Jerry Wilson
Bowling, Netty Inez
Bricker, Angela A
Briner, Jo Beth
Brown, Andrei James
Brown, Sarah Elizabeth
Bush, Christopher Brian
Bush, Laquashawn Galatia
Callahan, Angela Martin
Cantellano Rodrigue Jr., Trinid
Cardenas, Alvaro
Carey, Kimberly Jill
Carpenter, Shirley Meadows
Carroll, David Michael
Carroll, Shenna Smith
Castaneda, Juan Luis
Chastain, Keisha Kate
Childers, Kimberly Dawn
Childers, Shannon Michelle
Cochran, Bailey Dillon
Cochran, Brittany Tate
Collins, Mary Culberson
Crider, Chuck Earnest
Crook, Adrianne Brooke
Cross, Robert David
Crowe, Charles Lee
Crowe, Christopher Lee
Cruz, Cynthia
Darnell, Linda Naylor
Davis, Angela Annette
Davis, Matthew Ray
Dobson, Gary Robert
Donahoo, Brandy Michelle
Durden, Sarah Barton
Dykes, Sharon Renee
Eaton, Elaine Marie
Eddy, Gabriel Luis
Edwards, Russell Keith
Edwards, Sarah Ellen
Egenes, Lacey Danielle
Elkins, Earnest Lynn
Evans, Sunny Raye
Faith, Kenneth Lee
Ferraro Jr., Michael Anthony
Flowers, Brenda Deloris
Franklin, Ann L
Garcia, Cynthia Brooke
Garner, Candace L
Gayheart, Jennifer Rae
Gentry, Adela Lynn
Glaze, Rachel Toi
Goodson, Barandi Jane
Green, Kent P
Greenlee, Randy Lawrence
Greeson, Matthew Corey
Greeson, Shane Alexander
Grisham, Larry Dale
Grogan, Joe Daniel
Grogan, Nebraska Skye
Gross, Marena Shray
Hall, Terry Ann
Harris, Martavius Anshun
Haygood, Cynthia Dianne
Hays, James Hassell
Heidemann, Kimberly Sue
Hernandez, Maria Luisa R
Hernandez, Vilma Haydee
Hiles, Chrystal Michelle
Holder, Marilyn Kay
Hollis, Cheryl Wright
Huacuja, Melissa
Hughes, Amanda B
Huie Iii, Ralph A
Jacobsen, Timothy Jarryn
James, Sarah Jane
Jeffery, Kimberly Sue
Johnson, Michael Joseph
Jordan, Caleb Timothy
Key, Mandy Denise
Knowles, Anson Keith
Lawrence, Corey
Lemons, Eric Kyle
Long, Bradley Chance
Lowry, Dionne Dickey
Lozano, Evelyn Alejandra
Lyles, Roy D
Macias-Aguirre, Rosa Isela
Martinez, Elizabeth Leal
Mason, Allan Dale
Matthews, Randy Joe
Maxwell, Kalen Jean
Mcgaskey, Betty Jo
Michels, Jaclyn Jill
Miller, William Blake
Moss, Nikita Marie
Mullins, Timothy Keith
Nicholson, Tammy Dell
Palmerin, Jose Roberto
Parker, Jessica Chanel
Parker, Judy Dianne
Parker, Sherry L
Pass, Laura Allen
Patel, Bhupendra Ramanbhai
Pierce, Violet Sue
Poarch, Jennifer Parker
Raley, Dorothy Frances
Ralston, Timothy D
Reed, Ashley Maschea
Ritchey, Carrie Lee
Robbins, Cynthia Evans
Robles, David
Schmidt, Sharon Kay
Sebastian, Jasmine Renea
Self, Jeremy Shane
Selvy, John William Edward
Sergent, Robby Lee
Sexton, Mary Mozelle
Sherwood, Tammy Carol
Sisson, Dana Michelle
Smith, Dakota Lavon
Smith, Patricia Elaine
Spellman, Jacob Filmore
Stansell, Kelly Michelle
Steedley, Timothy Ernest
Stephens, Caroline Utz
Strickland, Donny Ray
Swancy, Wesley Carter
Taylor, Carley Lenae
Thompson, Carrie French
Thompson, Jonathan Lee
Thompson, Patti Jones
To, Thong Quoc
Tomlinson, Melissa Cochran
Turner, Jessie Orena
Villanueva, Elena
Voyles, Heidi Michelle
Wallace, Casey Dennis
Walls, Anna Gayle
Walraven, Susan M Dodd
Walters, Malynda Videma
Warren, Matthew Grant
Watson, William Derrick
Weaver, Debbie M
Whitener, Kristy Ledawn
Whitfield, Marvin Kevin
Williams, Donald Ray
Williams, Karen Marie
Williams, Lonell Darwin
Williamson, Kelsey Mikayla
Willis, Barbara Cummings
Wilson, April Dawn
Womack, Kristen Alyce